壓力大可致中風心臟病？醫生揭可致4種疾病 3招釋放壓力

壓力不僅會導致體重增加，還可能促成多種慢性病。有醫生指，壓力是現代生活中不可避免的一部分，但許多人在檢查後才意識到自己的壓力水平，其實壓力的來源包括外部環境因素和內部生理因素。醫生列出壓力對身體帶來4大潛在的損害，並提供3大有效的應對策略促進身心健康。

環境污染也是壓力來源？

家庭醫學醫生魏士航在其facebook專頁上分享指，壓力與多種健康問題密切相關。臨床上經常通過皮質醇檢測來評估壓力狀態，但許多患者在檢查後感到驚訝，因為他們認為自己並未感受到明顯的壓力。其實「壓力」的定義不僅僅是情緒困擾，它是對任何可能威脅生理恆定的事物的總稱。壓力的來源包括：

外部環境因素：經濟壓力、工作負擔、環境污染

內部生理因素：睡眠不足、不健康飲食、作息紊亂、慢性疼痛

突發事件：如創傷或重大生活事件

魏魏醫生提到的「適應負荷」概念解釋了壓力如何影響健康。為了維持身體穩定，應對環境需求，大腦的三個區域——海馬迴、杏仁核和前額葉皮質——會調節認知功能、情緒反應，並控制自主神經系統和HPA軸，以應對壓力源。這些系統的長期運作可能導致適應過載，進而損害健康。

