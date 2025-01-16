壓力大可致中風心臟病？醫生揭可致4種疾病 3招釋放壓力

壓力不僅會導致體重增加，還可能促成多種慢性病。有醫生指，壓力是現代生活中不可避免的一部分，但許多人在檢查後才意識到自己的壓力水平，其實壓力的來源包括外部環境因素和內部生理因素。醫生列出壓力對身體帶來4大潛在的損害，並提供3大有效的應對策略促進身心健康。
環境污染也是壓力來源？
家庭醫學醫生魏士航在其facebook專頁上分享指，壓力與多種健康問題密切相關。臨床上經常通過皮質醇檢測來評估壓力狀態，但許多患者在檢查後感到驚訝，因為他們認為自己並未感受到明顯的壓力。其實「壓力」的定義不僅僅是情緒困擾，它是對任何可能威脅生理恆定的事物的總稱。壓力的來源包括：
- 外部環境因素：經濟壓力、工作負擔、環境污染
- 內部生理因素：睡眠不足、不健康飲食、作息紊亂、慢性疼痛
- 突發事件：如創傷或重大生活事件
魏魏醫生提到的「適應負荷」概念解釋了壓力如何影響健康。為了維持身體穩定，應對環境需求，大腦的三個區域——海馬迴、杏仁核和前額葉皮質——會調節認知功能、情緒反應，並控制自主神經系統和HPA軸，以應對壓力源。這些系統的長期運作可能導致適應過載，進而損害健康。
壓力大易中風患心臟病？
透過測量生理指標（如皮質醇、DHEA、發炎指數、血糖和胰島素），則可以評估適應負荷的狀態。當環境挑戰超出個體的應對能力時，這些系統的持續運行會對身體造成以下影響：
- 內分泌系統：長期皮質醇過多會抑制免疫系統，增加胰島素抵抗。
- 心血管系統：持續高血壓會提高心臟病和中風的風險。
- 代謝系統：可能出現糖類代謝異常、肥胖和脂肪重新分布等問題。
- 心理健康問題：焦慮、抑鬱和失眠等是適應負荷過高的常見表現。
避吃2類食物減壓
魏醫生表示，這些損害最終可能導致現代人常見的慢性疾病。儘管長期壓力已經成為現代生活的一部分，但魏醫生建議，應正視壓力的來源，學會健康地應對，以減少適應負荷。以下是3大有助於促進身心健康的方法：
- 穩定作息：保持規律的作息時間，讓身體獲得足夠的休息。
- 健康飲食：均衡攝取營養，避免過多的糖分和加工食品。
- 適度運動：運動能釋放壓力，促進身心舒適。