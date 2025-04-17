壓力大可致高血壓心臟病？醫生教5招緩解壓力

都市人生活充斥各種各樣的壓力，壓力不只影響心情，更會影響健康。有醫生指出，當身體面臨壓力時，健康問題也會隨之而來，嚴重更可能會引致高血壓，甚至增加患上心臟病的風險。所以，他推介5種緩解壓力的方法，以找回身心平衡。

壓力大可致高血壓心臟病？

家庭醫學科醫生魏士航在其facebook專頁上分享案例指，曾有一名任職警察的患者，經檢查後發現皮質醇濃度明顯異常，反映他長時間處於高壓狀態，特別是在夜間，其皮質醇未能下降，導致睡眠品質受到影響，不過，患者檢視報告時，卻不理解為何會有這樣的結果，因為他自覺心情一直很好。

魏醫生向他解釋指，其實壓力的的影響並非只有情緒，而是生理上的問題。患者後來分享指，入行後學長們一直提醒他，警察必須隨時準備上工，狀態不能鬆懈。這種持續的備戰狀態使他的身體無法真正放鬆，導致壓力長期累積，影響健康。

長期皮質醇不平衡8大影響

魏醫生表示，皮質醇屬於人體的主要壓力荷爾蒙，當出現壓力時便會隨之而升高，助身體應對挑戰。但長期皮質醇不平衡卻可能會引致多種健康問題，包括：