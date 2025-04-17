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健康
2025-04-17 20:30:00

壓力大可致高血壓心臟病？醫生教5招緩解壓力

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壓力大可致高血壓心臟病？醫生教5招緩解壓力

壓力大可致高血壓心臟病？醫生教5招緩解壓力

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都市人生活充斥各種各樣的壓力，壓力不只影響心情，更會影響健康。有醫生指出，當身體面臨壓力時，健康問題也會隨之而來，嚴重更可能會引致高血壓，甚至增加患上心臟病的風險。所以，他推介5種緩解壓力的方法，以找回身心平衡。

壓力大可致高血壓心臟病？

家庭醫學科醫生魏士航在其facebook專頁上分享案例指，曾有一名任職警察的患者，經檢查後發現皮質醇濃度明顯異常，反映他長時間處於高壓狀態，特別是在夜間，其皮質醇未能下降，導致睡眠品質受到影響，不過，患者檢視報告時，卻不理解為何會有這樣的結果，因為他自覺心情一直很好。

魏醫生向他解釋指，其實壓力的的影響並非只有情緒，而是生理上的問題。患者後來分享指，入行後學長們一直提醒他，警察必須隨時準備上工，狀態不能鬆懈。這種持續的備戰狀態使他的身體無法真正放鬆，導致壓力長期累積，影響健康。

長期皮質醇不平衡8大影響

魏醫生表示，皮質醇屬於人體的主要壓力荷爾蒙，當出現壓力時便會隨之而升高，助身體應對挑戰。但長期皮質醇不平衡卻可能會引致多種健康問題，包括：

  1. 食慾增加：造成暴飲暴食。
  2. 促進脂肪堆積：特別是在腹部。
  3. 引發慢性發炎：增加慢性病風險。
  4. 影響睡眠品質：導致失眠與疲勞。
  5. 抑制免疫系統：增加感染風險。
  6. 影響心血管健康：提高高血壓與心臟病風險。
  7. 干擾內分泌系統：導致月經不規律、甲狀腺問題。
  8. 影響消化系統：導致腸胃不適。
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3類營養素助減少焦慮及壓力｜資料來源香港營養學會（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜奧米加三脂肪酸（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜抗氧化物（am730製圖） 3類營養素助減少焦慮及壓力｜膳食纖維（am730製圖）

常見10大壓力來源

其實壓力不只是來自於心理層面，環境與生活習慣恢可引致不壓力。以下是常見的壓力來源：

  1. 工作壓力：長時間高強度工作、過重的責任和職場競爭。
  2. 科技過度使用：長時間看著螢幕，導致社交與休息時間缺乏。
  3. 睡眠不足：身體無法恢復，使疲勞累積。
  4. 不健康的飲食：攝取過多高糖、高脂或過度加工食品，令荷爾蒙平衡受到影響。
  5. 財務壓力：經濟負擔、債務問題和生活開銷壓力。
  6. 家庭與人際關係：親子教育、婚姻關係和社交衝突。
  7. 長期過度操勞：無法適當休息，長期累積身心負擔。
  8. 環境壓力：交通擁擠、噪音污染、城市生活壓力。
  9. 健康問題：慢性病、疼痛或長期身體不適。
  10. 情緒壓力： 挫折、焦慮、社交孤立等心理因素
便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖） 便秘原因包括飲水少及壓力大（am730製圖）

5大緩解壓力的方法

魏醫生指出，在忙碌的生活中，留一些時間給自己，進行壓力調節是非常重要的。以下是5個緩解壓力的方法：

  1. 正念練習：讓自己活在當下，減少焦慮。
  2. 冥想與瑜伽：放鬆大腦與身體，平衡情緒。
  3. 緩和的運動：透過適當的運動釋放壓力。
  4. 聆聽放鬆音樂：調整腦波，幫助入睡。
  5. 短暫散步：接觸陽光和新鮮空氣，有助於降低皮質醇。

魏醫生提醒，壓力無可避免，但卻可以學習如何管理它。找到適合自己的減壓方式，才能在忙碌的生活中維持身心平衡。透過調整生活型態，給自己留出放鬆的時間，才能真正改善健康狀況。

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