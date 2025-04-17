壓力大可致高血壓心臟病？醫生教5招緩解壓力

都市人生活充斥各種各樣的壓力，壓力不只影響心情，更會影響健康。有醫生指出，當身體面臨壓力時，健康問題也會隨之而來，嚴重更可能會引致高血壓，甚至增加患上心臟病的風險。所以，他推介5種緩解壓力的方法，以找回身心平衡。
壓力大可致高血壓心臟病？
家庭醫學科醫生魏士航在其facebook專頁上分享案例指，曾有一名任職警察的患者，經檢查後發現皮質醇濃度明顯異常，反映他長時間處於高壓狀態，特別是在夜間，其皮質醇未能下降，導致睡眠品質受到影響，不過，患者檢視報告時，卻不理解為何會有這樣的結果，因為他自覺心情一直很好。
魏醫生向他解釋指，其實壓力的的影響並非只有情緒，而是生理上的問題。患者後來分享指，入行後學長們一直提醒他，警察必須隨時準備上工，狀態不能鬆懈。這種持續的備戰狀態使他的身體無法真正放鬆，導致壓力長期累積，影響健康。
長期皮質醇不平衡8大影響
魏醫生表示，皮質醇屬於人體的主要壓力荷爾蒙，當出現壓力時便會隨之而升高，助身體應對挑戰。但長期皮質醇不平衡卻可能會引致多種健康問題，包括：
- 食慾增加：造成暴飲暴食。
- 促進脂肪堆積：特別是在腹部。
- 引發慢性發炎：增加慢性病風險。
- 影響睡眠品質：導致失眠與疲勞。
- 抑制免疫系統：增加感染風險。
- 影響心血管健康：提高高血壓與心臟病風險。
- 干擾內分泌系統：導致月經不規律、甲狀腺問題。
- 影響消化系統：導致腸胃不適。
常見10大壓力來源
其實壓力不只是來自於心理層面，環境與生活習慣恢可引致不壓力。以下是常見的壓力來源：
- 工作壓力：長時間高強度工作、過重的責任和職場競爭。
- 科技過度使用：長時間看著螢幕，導致社交與休息時間缺乏。
- 睡眠不足：身體無法恢復，使疲勞累積。
- 不健康的飲食：攝取過多高糖、高脂或過度加工食品，令荷爾蒙平衡受到影響。
- 財務壓力：經濟負擔、債務問題和生活開銷壓力。
- 家庭與人際關係：親子教育、婚姻關係和社交衝突。
- 長期過度操勞：無法適當休息，長期累積身心負擔。
- 環境壓力：交通擁擠、噪音污染、城市生活壓力。
- 健康問題：慢性病、疼痛或長期身體不適。
- 情緒壓力： 挫折、焦慮、社交孤立等心理因素
5大緩解壓力的方法
魏醫生指出，在忙碌的生活中，留一些時間給自己，進行壓力調節是非常重要的。以下是5個緩解壓力的方法：
- 正念練習：讓自己活在當下，減少焦慮。
- 冥想與瑜伽：放鬆大腦與身體，平衡情緒。
- 緩和的運動：透過適當的運動釋放壓力。
- 聆聽放鬆音樂：調整腦波，幫助入睡。
- 短暫散步：接觸陽光和新鮮空氣，有助於降低皮質醇。
魏醫生提醒，壓力無可避免，但卻可以學習如何管理它。找到適合自己的減壓方式，才能在忙碌的生活中維持身心平衡。透過調整生活型態，給自己留出放鬆的時間，才能真正改善健康狀況。