壓力大就胃痛、肚屙？中醫建議疏肝理氣遠離腸易激綜合症

情緒是影響身體健康的潛在因素，上班族幾乎常常需要面對壓力，適度壓力是進步的來源，但當身心承受過度的壓力時，所造成身體及情緒反應，最後還是會反擊，就是所謂的「壓力症候群」。中醫師賴睿昕指出，臨床上常見因壓力緊張導致症狀包括胃痛、胃脹、腹瀉等消化道疾患，就是西醫所謂的腸易激綜合症。長期緊張壓力過大伴隨的症狀就是頸肩僵痛，這是由上半身肌肉長久以來處於過緊狀態，難以放鬆所導致，也會影響人體消化內分泌系統。 長期緊繃壓力大 易造成氣滯血瘀、肝氣鬱結 中醫認為「肝屬木，主疏泄」、「脾屬土，主運化」，如果肝的疏泄功能出現障礙，則會引起情緒、精神壓力上的異常，導致自律神經的錯亂。賴睿昕中醫師說明，按照五行理論，肝木克脾土造成「肝脾不和」的現象時，就會出現消化道失常症狀。當腸子蠕動發生改變，活動力增加時就會造成腹瀉，上班族壓力累積從壓力荷爾蒙的觀點看來更是一目了然：過度製造壓力荷爾蒙對於人體就是毒素，壓力毒殘留體內是有害的，首當其衝的就是胃腸系統，長時間處在壓力與精神緊張的狀況，容易造成氣滯血瘀、肝氣鬱結的情形。中醫處理的方式就是疏肝行氣、活血化瘀，更嚴重則要芳香開竅，鎮靜安神。

一遇壓力大吃大喝 腸易激綜合症患者應減少攝取肉食 腸易激綜合症在飲食方面，應盡量不食或少食可疑的過敏食物，如蝦、蟹、牛奶、花生等；生冷、冰凍、辛辣、油膩的食物適可而止。賴睿昕中醫師提醒，少食多餐，細嚼慢嚥，選擇容易消化、富於營養的食品，少飲含糖的碳酸飲料，養成良好的飲食習慣。平常飲食可加強食物纖維攝取，有助於減輕腸易激綜合症，通常穀類、豆類、水果以及蔬菜是纖維的豐富來源，高纖維食品使結腸輕度擴張，防止腸道痙攣，一些纖維可以保持糞便中的水分，防止大便堅硬，還可以避免脹氣和腹脹。對於一遇到壓力較大吃大喝，無肉不歡的腸易激綜合症患者，減少肉食的攝入和少食多餐有助於減輕痙攣疼痛和腹瀉症狀。 大部分的腸易激綜合症患者屬於受涼易腹瀉類型的話，應避免食用西瓜、冷飲等寒性食物。賴睿昕中醫師建議，將50克的食鹽炒熱，裝在布袋內熨肚臍周圍，或是胡椒粒填滿肚臍，上面放熱水袋，可減輕腸痙攣引起的腹脹與腹痛，中藥治療以健脾益氣的山藥、扁豆、蓮子、紅棗滋腸健脾，止腹瀉為主，還有枳實、香附、白朮、藿香，去除體內過多的濕氣，維護腸胃道的健康。而當腸子的活動力降低時，會發生腹痛與便秘，這類型病人，可用具有補血滋養作用的當歸，何首烏來幫助排泄，切記不可隨意使用軟便劑以免破壞腸胃蠕動功能。