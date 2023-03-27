壓力大而抑鬱？抑鬱也會遺傳？研究：擁有支持能降低風險

依據《美國精神醫學期刊》的一項研究指出，對於具有抑鬱症高遺傳風險的人來說，獲得支持、保有社會連結，就可以有效降低遺傳性抑鬱風險。

研究指出，引發抑鬱症的原因有許多種，可能與壓力、環境、遺傳有關。儘管如此，依據《美國精神醫學期刊》的一項研究指出，對於具有抑鬱症高遺傳風險的人來說，獲得支持、保有社會連結，就可以有效降低遺傳性抑鬱風險。

多基因風險評分 維持健康生活作息能降風險

該研究由密西根大學團隊進行，使用一種稱為多基因風險評分(polygenic risk score) 的遺傳風險測量標準。台北長庚醫院精神科主治醫師劉嘉逸說明，「多基因風險評分」指的是對眾多基因變異作一綜合評估，顯示一個人罹患某疾病的風險。

但疾病的發生不完全肇因於基因，環境(包含飲食、生活環境、壓力等)也有影響。劉嘉逸主治醫師表示，曾有一項英國30萬個案生物資料庫做的抑鬱症風險研究，發現高基因風險的人罹患抑鬱症的風險只比低基因風險的人高20%，然而高基因風險若加上不良生活方式(如吸煙、缺乏運動、過度飲酒等)，罹患的風險就提高至200%。因此，如能維持健康生活方式、減少壓力、增加社會支持，即使基因風險高，抑鬱症的發生風險也能大幅減少。