壓力大、雜念擾亂身心健康？中醫師傳授靜坐方法沉澱心靈

現代人生活壓力大，下班後仍受各種事物所擾，心中有許多雜念因為無法獲得適當的休息，導致負面情緒、壓力等逐漸累積，進而對身體產生了影響；此時，民眾或許可以嘗試藉由靜坐，讓身心獲得平靜，以恢復精神及健康。

知名中醫師李深浦表示，自己從11歲開始學習靜坐，至今已持續了73年從未停止這項習慣，現在的他身心都維持相當健康的狀態；不過他也坦言，起初學習靜坐時還是會胡思亂想，無法安靜下來，一直到28歲才領悟到靜坐的核心。

靜坐第一步：別用思想控制雜念

相信許多民眾在嘗試靜坐的時候，也和過去的李深浦醫師一樣不知道該如何著手。李深浦醫師分享，其實靜坐要用「做的」，而不是用「想的」，一旦你「想」著要去控制雜念時，其實就已是在走「隨意神經」的路線。

人的神經系統分為隨意(體神經)跟不隨意神經(自律神經)，所謂的「隨意神經」是指可以靠意識發號指令去控制的神經，例如：骨骼肌的運動、軀體的動作等都是由隨意神經所控制。至於「不隨意神經」，則像是自律神經，支配身體心跳、體溫、消化等不可經由意識控制的功能。

李深浦醫師提到，隨意神經是掌管肉體的神經，而自律神經掌管很多事，包括組織、肝、肺、心、腎等內臟的能量，或是組織代謝的能量。很多人不了解靜坐靠自律神經或隨意神經有甚麼差別；對此，李深浦醫師以禪學中的「神秀」來比喻隨意神經，「惠能」來比喻自律神經。

他指出，惠能說「菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃」；而神秀則說「身如菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃」，靜坐若學神秀抑制雜念其實並不正確，因為不去想其實也是一種想。