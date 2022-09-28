壓力｜放低手機30分鐘做運動 令你更幸福快樂

很多人每日都花數小時滑手機查看社交媒體最新消息，但其實將手機放下半小時，改為做一點運動，就已經可以改善心理健康。研究更顯示，只要兩星期便可以令人變得更快樂，對生活滿意度也更高，更可減低疫情造成的壓力，抑鬱情況也大大減少。
分4組作比對
該項在德國進行的研究共有642 人參與，他們被隨機分配到四個組別，一組在實驗期間減少使用手機30 分鐘，第二組則繼續玩手機，但同時每日做30分鐘運動，第三組結合減少手機及每日運動30分鐘，最後一組則繼續原來生活模式不變。他們在實驗前兩星期、實驗期間及實驗結束後6個月都填寫一份有關社交媒的時間、感受、幸福感、生活滿意度及抑鬱症狀等問卷。
提升生活滿意度
結果顯示，減少每天花在社交媒體的時間，以及增加身體活動，可以令人感到更加幸福，兩者結合起來就更能提升個人對生活的滿意程度及幸福感覺，並可以減少抑鬱症狀，而且影響可以長時間維持，因為即使實驗只為時兩星期， 6個月後參加者花在社交媒體的時間都有所減少，運動時間則更多。有關研究已刊載在《Journal of Public Health》。
一舉多得
研究人員指出，今次研究顯示減少使用手機及運動對心理健康可帶來正面影響，而且可以持續存在，更重要是這些簡單的改變和行動很容易實行，又毋須額外化費金錢，絕對是一舉多得的好方法。