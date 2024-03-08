壓力｜減壓界新星成分比維他命B 雜更有效？！ 科研實證有效增加「快樂因子」

香港生活節奏急速，不少人都深受情緒、壓力、焦慮的困擾。維他命B雜是大家熟知的對抗壓力﹑抑鬱情緒的營養素，然而最近有研究發現有一種天然種物，相比成分單一的維他命B補充劑更有效改善情緒波動﹑緩解壓力和焦慮。

容易忟憎、發脾氣？可能因為腦部傳遞物質失衡 不少人誤以為工作壓力大、生活不如意等外在因素才會令人情緒波動，事實上醫學研究顯示，情緒壓力不穩的成因除了個人性格、經歷及其他環境因素外，還可能與腦部傳遞物質失去平衡有關。長期忽略壓力警號，隨時導致抑鬱。

科研實證 番紅花有助改善抑鬱、壓力、情緒失調 番紅花是一種古老的香草植物，在中國和印度有過千年的歷史，多年來一直被廣泛應用於食品、香水和補充劑內。近年來，大量科學實驗研究發現，番紅花中的主要活性成分番紅花素對改善抑鬱、壓力和情緒失調具有顯著的療效。

研究發現番紅花素有助增強大腦腦部傳遞物的濃度，這些物質與情緒調節息息相關。亦被視為大腦中的「快樂因子」，當人的大腦有足「快樂因子」，就會感到愉悅和開心。另外，番紅花素還可以緩解慢性和急性壓力對大腦和身體的影響。有研究人員將老鼠分為兩組，一組給予壓力刺激；而另一組則給予壓力刺激同時讓牠們服用番紅花素。結果發現，有服用番紅花素的老鼠壓力明顯低於另一組沒有服食番紅花素，因此實證番紅花素具有強大的抗壓力效果。 除了番紅花素外，番紅花蘊含維生素 B1、B2、B6、葉酸、鐵、鉀、鎂等多種營養素。這些營養素通過不同的生物學途徑，共同影響大腦傳遞物的代謝和調節，從而協同發揮改善情緒的功效。番紅花利用全面的營養組合，效果比單一成分補充劑更佳。長期使用不但可緩解目前的症狀，還可通過調節神經系統的「再造」，從根本上預防情緒失調的發生。

楊卓娜身兼多職 全靠一物紓壓解鬱 因選美而正式入行的楊卓娜，與普遍的現代女性每一樣因工作壓力過大，加上突然轉到陌生的工作環境，面對各種壓力大、焦慮不安、負面情緒，只好選擇隱藏困擾。楊卓娜受抑鬱纏繞8年，深明關注自己情緒及心靈健康的重要性。

與大多現代女性一樣，楊卓娜既要應付工作，又要照顧家庭，難免不時都會感到壓力甚大，「拍劇、直播、照顧家庭，有時真係覺得抖唔到氣！壓力大、情緒差，有時會冇啦啦覺得好焦慮忟憎，有時又會好負面好想喊！」幸好，她發現市面上有一款含有專利番紅花成份的情緒補充劑，有助紓壓、放鬆情緒及提升心情。草姬靜心飲不含西藥無副作用，天然西草本飲劑，天然檸檬味，搖勻一撕即飲，方便各位講求效率的香港人！

現身兼多職的楊卓娜憶述，「有次做直播，到 last minutes先收到產品資料，果次我真係覺得好驚好大壓力，乜資料都冇起手，真係唔知講乜好，咁我即刻飲一包『草姬靜心飲』，飲完 30 分鐘左右發覺個人真係放鬆同冷靜咗，個心果種焦急感覺慢慢都減少咗，最終都順利完成個 live。」

即睇楊卓娜完整分享片段 草姬靜心飲 專利天然西草本成份 草姬靜心飲的「平衡大腦配方」，可以幫助調節同補充大腦分泌，可以穩定情緒，降低煩躁焦慮。

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其中有雙專利成分 – 西班牙番紅花,，可以補充「快樂因子」，令人感到開心和愉悅，消除負面情緒。至於，另外一隻超級成分 – 印度人蔘，可以快速平靜思緒、紓壓。臨床數據證實，94%改善焦慮壓力不安*，降低 40%焦慮及負面情緒^，1 個月明顯改善抑鬱#。同時，更有效提升睡眠質素，減少半夜易醒、磨牙的情況。