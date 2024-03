壓力｜減壓界新星成分比維他命B 雜更有效？！ 科研實證有效增加「快樂因子」

臨床數據證實,94%改善焦慮壓力不安*,降低 40%焦慮及負面情緒^,1 個月明顯改善抑鬱#。同時,更有效提升睡眠質素,減少半夜易醒、磨牙的情況。

草姬靜心飲(天然檸檬味)

包裝︰20 包

生產地︰台灣

成分︰西班牙番紅花萃取粉、印度人蔘萃取粉、洋甘菊萃取、L-色胺酸、麩胺

酸發酵物(GABA)、維生素 B6、維生素 B12

用法︰每日 1-2 包,飲 1 包快速調節情緒,晚上 2 包放鬆助眠

適合人士︰

1. 受憂鬱負面情緒所困

2. 壓力大精神緊張

3. 易怒 焦慮急燥不安

4. 失眠易醒 睡眠質素差

5. 更年期不適 心煩氣燥

6. 經前徵狀 情緒起伏大

7. 高敏徵狀人士

8. 作息不定時

銷售點︰萬寧門市及網店﹑官網 ZINOMALL 均有發售

* affron®, a standardised extract from saffron (Crocus sativus L.) for the treatment of youth anxiety and depressive symptoms: A randomised,double-blind, placebo-controlled study

^ Lopresti, A. L., & Smith, S. J. (2021). The Effects of a Saffron Extract (affron®) on Menopausal Symptoms in Women during Perimenopause: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Journal of Menopausal Medicine, 27(2), 66.

# Kell, G., Rao, A., Beccaria, G., Clayton, P., Inarejos-García, A. M., & Prodanov, M. (2017). Affron® a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complementary Therapies in Medicine, 33, 58-64 .