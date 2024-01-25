壓力｜研究：幼年開始受壓 成年後增心血管疾病風險因素

現代人承受來自各方的壓力，如工作、家庭及經濟等，即使是兒童及年輕人也不能倖免，每每都擔起不少的學業及朋輩壓力。有研究發現，幼年開始在高壓力環境下成長的人，成年後更大機會患上糖尿病、高血壓及肥胖等心血管疾病風險因素，意味他們日後可能更容易罹患可致命的心血管疾病。

壓力致肥胖、高血壓

根據刊載在《Journal of the American Heart Association》的研究，專家分析了南加州兒童健康研究的健康資訊。參加者在兒童、青少年(平均年齡13歲)及成年(平均年齡24歲)後均接受詳細評估，包括以問卷測量感知壓力，以及心血管疾病風險因素，例如頸動脈內膜中層厚度、血壓、體重、體脂比率和分布、糖化血紅素等。

結果發現，自青春期到成年期間持續感受到高壓力的人，在成年初期患有心血管疾病的風險較高，血管健康狀況可能更差，全身脂肪亦更多，故此肥胖比率更高，血壓亦更高。