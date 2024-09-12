壞膽固醇認知低 小心中風、心臟病埋身

衛生防護中心資料指出，2023年香港最常見致命疾病第三、四位分別是心臟病及腦血管病，兩者都與高壞膽固醇血症有密切關係。惟調查發現，部分壞膽固醇過高患者並不太關注其病情，以為單靠改善生活習慣就能控制；也有逾半數人不知道自己的壞膽固醇目標水平。

患者認知不足

病人組織「關心您的心」早前向超過1,300名壞膽固醇過高患者作出調查，了解患者對疾病的認知。結果發現13%受訪者對其壞膽固醇水平不太關注，當中43%人以為單靠改善生活習慣就能有效控制，甚至有8%人認為不是嚴重健康問題。此外，約半數人不清楚現時壞膽固醇水平，也不知道醫生為其設定的目標水平。事實上患者應要好好管理自己的疾病，定期驗血監察，若無法達標，就要與醫生商討調整治療策略。

每人目標水平不一

壞膽固醇超標，大多數並無徵狀，亦有可能出現於任何年齡、體重、高矮肥瘦人士，所以不要以為自己「瘦底」就可免疫。惟調查發現有42%至57%人出現錯誤認知。另一方面，根據個別患者出現心血管疾病的風險，人人的壞膽固醇目標水平並不一樣，例如患有早發性糖尿病而病史少於10年，相標水平為低於2.6mmol/L；患糖尿病逾10年或有中度慢性腎病，則要低於1.8mmol/L或原來水平的一半或以下；若曾接受心臟手術、曾有心肌梗塞、中風或重度慢性腎病等，就要低於1.4mmol/L或原來水平的一半或以下。