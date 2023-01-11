壯年男太肥、久坐致椎間盤突出 微創手術快速恢復生活

目前「微創脊椎內視鏡手術」為現今脊椎手術的主流，醫師使用直徑不到ㄧ公分的內視鏡器械可經皮下進入脊椎神經之病灶處，視野放大數十倍，透過最少的肌肉剝離與骨頭清除，便可將壓迫神經的椎間盤摘除。

35歲的許先生因工作環境時常久坐，加上體重過重的因素，在半年前開始出現腰痛與右側下肢痠麻的情形，復健吃藥都無法改善，甚至後續出現無力的症狀，遂至醫院就診，並經醫師建議採取「微創脊椎內視鏡手術」，術後恢復良好持續追蹤。

常彎腰、搬重物與過重 易致「椎間盤破裂突出」

台北慈濟醫院醫師骨科李宜軒表示，透過磁力共振檢查，發現許先生腰椎第四、五節椎間盤突出造成神經根嚴重擠壓，因此執行「微創脊椎內視鏡手術」取出壓迫神經的椎間盤，術後兩周許先生症狀大幅改善，已能順利活動且恢復正常生活。

李宜軒進一步說明，脊椎可分為頸椎、胸椎、腰椎與薦椎，每一節椎骨皆由椎間盤所區隔，椎間盤連接相鄰兩個椎骨，有緩衝保護的作用。但若長時間的彎腰、搬重物與體重過重者，較容易導致「椎間盤破裂突出」，導致神經受到壓迫，下肢就會出現痠、麻、痛與無力的情況。