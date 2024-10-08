壯年男腰背痛以為結石復發 驚見腹部「8公分主動脈瘤」險死

55歲高先生過去有腎結石病史，日前出現腰背痛，以為是結石復發，到醫院做影像檢查卻發現是腹部一顆8公分大的腹主動脈瘤在作怪。因為高先生年紀相對年輕，起初建議選擇傳統的開腹手術將主動脈換成人工血管，但卻在急症室發生心絞痛。為避免併發心肌梗塞，醫生以微創手術替病人置放難度較高且臨床較少使用的T分支主動脈支架，再於術後14天執行冠狀動脈繞道手術，同時解除主動脈瘤破裂和心肌梗塞的危機。
腹主動脈瘤初期無症狀 破裂後的未手術死亡率達100%
主動脈是供應人體血流的主要大血管，依部位可分為胸主動脈跟腹主動脈，當血管壁因疾病或老化退化變形、變薄或膨出，就會形成主動脈瘤。台北慈濟醫院心臟血管外楊凱文醫生指出，男性的發生率是女性的4至5倍，年紀愈大、發生率愈高，大於65歲的男性約有5%至8%的人有腹主動脈瘤，其餘則是好發在吸煙、三高控制不良、其他心血管疾病或家族史的人。
腹主動脈瘤除非是大到壓迫其他器官組織，或是已經破裂和即將破裂才會出現症狀，且症狀皆不明確，從肚子痛、腰痛、鼠蹊部痛到大腿痛都有可能，因此容易跟類似疾病混淆而延遲診斷。若是破裂則會大出血，此時未手術的死亡率將高達100%，即便手術死亡率也高達50%，可以說是人體的隱形炸彈。
這些情況需須積極治療 多以支架置放治療為主
根據國際治療準則，女性5公分以上的腹主動脈瘤或男性5.5公分以上就必須積極治療，以免增加破裂風險。目前腹主動脈瘤多以傷口小、治療跟恢復速度快的支架置放為主流治療方式，但僅限於離附近重要血管間尚有一段距離的腹主動脈瘤。T分支主動脈支架非新技術，特點是上面有許多孔洞，不會擋住重要血流，但因置放過程相對複雜且傳統主動脈支架和傳統手術同時無法施行的案例不多，所以臨床實際使用此技術的案例較少。
楊凱文醫生提醒，所有心血管疾病的風險因素都相同，高危險族群建議戒煙並將三高控制好，若曾在檢查中發現動脈瘤，務必定期回診追蹤確認是否變大，及早發現與治療。
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