壯年男腰背痛以為結石復發 驚見腹部「8公分主動脈瘤」險死

55歲高先生過去有腎結石病史，日前出現腰背痛，以為是結石復發，到醫院做影像檢查卻發現是腹部一顆8公分大的腹主動脈瘤在作怪。因為高先生年紀相對年輕，起初建議選擇傳統的開腹手術將主動脈換成人工血管，但卻在急症室發生心絞痛。為避免併發心肌梗塞，醫生以微創手術替病人置放難度較高且臨床較少使用的T分支主動脈支架，再於術後14天執行冠狀動脈繞道手術，同時解除主動脈瘤破裂和心肌梗塞的危機。

腹主動脈瘤初期無症狀 破裂後的未手術死亡率達 100%

主動脈是供應人體血流的主要大血管，依部位可分為胸主動脈跟腹主動脈，當血管壁因疾病或老化退化變形、變薄或膨出，就會形成主動脈瘤。台北慈濟醫院心臟血管外楊凱文醫生指出，男性的發生率是女性的4至5倍，年紀愈大、發生率愈高，大於65歲的男性約有5%至8%的人有腹主動脈瘤，其餘則是好發在吸煙、三高控制不良、其他心血管疾病或家族史的人。

腹主動脈瘤除非是大到壓迫其他器官組織，或是已經破裂和即將破裂才會出現症狀，且症狀皆不明確，從肚子痛、腰痛、鼠蹊部痛到大腿痛都有可能，因此容易跟類似疾病混淆而延遲診斷。若是破裂則會大出血，此時未手術的死亡率將高達100%，即便手術死亡率也高達50%，可以說是人體的隱形炸彈。