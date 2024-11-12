壯男打波暈低險喪命 靠2招拯救性命

日前有個壯年男性，平常就有打籃球的習慣，沒想到這天在打球正激烈的時候，突然碰的一聲失去意識倒下，沒有反應。大夥驚呼一擁而上，一旁球友開始為病患壓胸「一下、二下、三下……」，其他人也趕快打999，當時救護員快速以AED判斷為可電擊心律，電擊兩次之後，恢復心跳。

入秋氣溫轉涼 運動熱身勿勉強 轉送至急症室病人恢復意識，還能說自己胸口很悶，當時病人一直冒冷汗，心電圖顯示為急性心肌梗塞 ，立刻啟動心導管檢查順利打通血管，病人最終意識清楚的走出醫院，後續也穩定覆診心臟科。 急症主任李旭雲醫生表示，入秋後氣溫開始轉涼，氣候變化也較急遽，日夜溫差大，就容易發生心血管疾病。運動前要注意熱身，運動時也要注意自己的狀況，若發生呼吸喘、胸悶、冒冷汗、頭暈等症狀應趕快休息，切勿勉強超過自身的負荷。若目擊病人倒下沒有意識了，趕快為他施行心肺復甦法並且打999，若現場有AED也可以為病人貼片評估。

珍愛生命可貴 緊急治療到位 病人的生存以及後續的康復，有賴於環環相扣的生命之鏈；盡早聯絡999、盡早施行心肺復甦法(CPR)、盡早電擊(AED)，送達適當的醫院加上復甦後的照護。美國心臟醫學會2020年更新急救指引，生命之鏈多了一圈「復原」，是希望病人不只存活下來，還要恢復正常功能。倖存者的復原是一段漫長的旅程，早期多面向的評估以求神經功能的恢復，以及後期的身心靈的復健。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】