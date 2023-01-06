壯陽藥｜台灣男學生玩遊戲被罰吞5粒壯陽藥 下體持續硬掉3小時不消感崩潰

每逢跨年聚會都總會有樂極生悲的意外發生。台灣早前有一位男大學生在跨年聚會上與友人一起玩遊戲慘輸，最後被懲罰一次吞食5粒壯陽藥，當下他並沒有任何問題，但其後回家下在女友的性刺激下，男生下體持續勃起3小時不消，令他大感崩潰，幸好最終自行消掉，但對男事主造成一定心理陰影，需要前往求診作治療。
玩遊戲輸被罰一次吞5粒壯陽藥
台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫生早前在台灣節目《醫師好辣》上分享了一個案例，他指台灣早前有一位男大學生在跨年聚會上與友人一起玩遊戲慘輸，最終需要一次過吞食5粒壯陽藥作為懲罰，邱鴻傑醫生指這個藥量早已經超過治療所需劑量。
下體持續硬掉3小時不消感崩潰
邱鴻傑醫生又指，該男生在服藥當下沒有任何異樣，直到回家後，在女朋友的性刺激下，男生在頭一小時表現如AV男優般堅挺勇猛，但是到兩個小時後下體仍然硬梆梆勃起不消，令他大感崩潰。最終，男生下體在持續勃起三小時後終於自行消掉，但他從此產生心理陰影，每次與另一半發生性行為時都會再次想起情景，需要前往求診作治療。
邱醫生指，若連續勃起4小時還未消退即為異常勃起，必要時需要以針頭插入放血，直到整根陰莖軟掉為止。他指，自己過往曾為數名男子放過血，但如果連這招都沒用，只能手術替陰莖建立回流通道，勃起即可消退，不過這輩子恐怕再也無法勃起。因此，他呼籲各位男生不要亂玩壯陽藥。
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