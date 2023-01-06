壯陽藥｜台灣男學生玩遊戲被罰吞5粒壯陽藥 下體持續硬掉3小時不消感崩潰

每逢跨年聚會都總會有樂極生悲的意外發生。台灣早前有一位男大學生在跨年聚會上與友人一起玩遊戲慘輸，最後被懲罰一次吞食5粒壯陽藥，當下他並沒有任何問題，但其後回家下在女友的性刺激下，男生下體持續勃起3小時不消，令他大感崩潰，幸好最終自行消掉，但對男事主造成一定心理陰影，需要前往求診作治療。

玩遊戲輸被罰一次吞5粒壯陽藥 台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑醫生早前在台灣節目《醫師好辣》上分享了一個案例，他指台灣早前有一位男大學生在跨年聚會上與友人一起玩遊戲慘輸，最終需要一次過吞食5粒壯陽藥作為懲罰，邱鴻傑醫生指這個藥量早已經超過治療所需劑量。