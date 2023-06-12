夏天也會心肌梗塞！氣溫＞30℃每升1℃死亡風險增3% 原因係？

蘇彥伯醫師指出，根據國內外的流行病學研究，確實冬季是心肌梗塞好發的季節，但是在另一方面，當夏季氣溫特別高的時候，因為急性冠心症而至急診的人數一樣是隨著溫度的上升而變多。

許多人認為心肌梗塞都是天氣冷、寒流來的時候才會發作，在夏天不會有心肌梗塞的問題。但國泰醫院心血管中心蘇彥伯醫師表示，民眾因心肌梗塞或急性冠心症而至急診的人數也會隨著溫度的上升而變多。

根據研究顯示，當夏季氣溫超過30℃時，發生急性冠心症的風險便會漸漸升高。但為甚麼夏天氣溫高也有心肌梗塞的風險呢？蘇彥伯醫師為民眾一一說明。

冬季是心肌梗塞好發季 夏季患者亦隨溫度增加

「急性冠心症」指的是急性心肌梗塞或缺氧，通常是供應心臟養分的冠狀動脈，因為年齡、高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸等原因逐漸退化，產生斑塊堆積在血管內皮中造成阻塞，進而造成心肌的缺氧和胸悶胸痛的症狀，甚至可能會有休克或猝死的情形。

一般而言，冬季氣溫度驟降，容易造成血管收縮甚至是痙攣，這時原本狹窄的血管會變得更嚴重而引發急性症狀，因此，社會大眾普遍都覺得心肌梗塞大多發生在天氣冷的時候。

蘇彥伯醫師指出，根據國內外的流行病學研究，確實冬季是心肌梗塞好發的季節，但是在另一方面，當夏季氣溫特別高的時候，因為急性冠心症而至急診的人數一樣是隨著溫度的上升而變多。