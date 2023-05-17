夏天來了 2款養生茶飲生津解渴養心氣

不少人每到夏天就容易大汗淋漓，且有心悸、胸悶、口渴、淺眠多夢及容易疲勞等表現。其實一切不適均來自多汗，造成陰陽兩虛，因為汗多不僅會耗津傷血，更會傷及心陽，氣血兩傷、心失所養之下便出現各種心病，這時就需要「養心」以解除困擾。

夏天調心

中醫認為四季對應不同臟腑的運作，適當調補可以提升健康，其中夏天便要調心，因為夏天屬火，人的心火也最旺，故此夏天是養心重要時間，尤其是夏季的高溫可令血管擴張，血流加速，心臟負擔亦更大，而流汗後體內水分減少，血液變得濃稠，自然容易出現心臟及血管症狀。

本來流汗是調節體溫的重要一環，適當的出汗可以令氣血調暢，但流汗太多就會傷及心陽，原因是汗為「心之液」，出汗過多會令心失所養。