夏天到 小心惹疣上身

疣是十分常見的皮膚病，每天都有患者向皮膚科醫生求診，而患者皮膚會出啡黃色或肉色突起的顆粒或硬塊。常見發病位置包括臉、頸、手或腳。雖然有機會於數月或半年內自然消失，但為改善外觀、紓緩病徵並減低擴散範圍及傳染他人風險，亦應考慮治療。 皮膚科專科醫生劉顏銘表示，疣由人類乳頭瘤病毒(HPV)感染所致，現今已發現超過一百種HPV，不同類型的HPV會引致不同種類的疣，「常見包括扁平疣、尋常疣、足底疣和性病疣。」病毒喜歡在温暖潮濕的環境孳長，能透過接觸患者的皮膚患處，或接觸帶有HPV病毒的物件而傳播，免疫力較弱人士或皮膚有傷口者容易受到感染。



疣種類

易與其他皮膚問題混淆 疣具有傳染性，數量可以隨時間增加，最初可能只有幾粒，後來演變成數十至數百粒不等。幸而除了影響外觀，患者大多沒有其他病徵，只有少數患者會感覺痕癢。其中扁平疣容易與癦痣、皮脂腺增生混淆，劉顏銘指出，「扁平疣非常細小，約1至2毫米，啡黃至皮膚色，或會跟著抓損的皮膚位置分布，所以可呈線狀分布。癦痣表面較平滑，可以凸起或平坦，有可能增大，部分會長有毛髮。皮脂腺增生外表像細小圓滑皮膚色的顆粒，中間下陷像一個火山口。」 坊間藥品未必有效 如果疣半年後仍未消失，又或有痕癢、疼痛徵狀，便須考慮治療，並減低疣的擴散範圍及傳染他人的風險。坊間有一些冷凍劑和藥膏聲稱可去疣，劉顏銘認為成效存疑，「一些冷凍劑未能接觸疣的核心，以致療效欠佳；藥膏則多為抗生素，對病毒無效，亦可能引致過敏。」皮膚科醫生會視乎疣的種類、大小、位置等而決定治療方法，例如外用藥物、冷凍治療、電灼治療、外科手術及二氧化碳激光治療等。「惟要留意由於疣屬於病毒感染，清除後仍有可能復發。」