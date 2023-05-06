夏天到 腹肌Ready未？

腹肌繼續成為男女最注視的身材部分，夏天即將來臨，現在應要好好準備。大家都聽過「Abs are made in the kitchen」，因此想要有明顯視覺效果，就要在運動和飲食上著手。
少攝熱量兼操腹
當攝取的熱量比需要的多，剩下的熱量就會以脂肪形式儲存在身體，而腹部是其中一個最易儲脂肪的部位，因此要看見腹肌就要暫時忍忍口，實行少油少糖飲食，已經可幫上不少忙。將體脂減到男士15%、女士20%左右，就可開始看到腹肌線條。至於運動方面，如果體脂比上述數字高，建議在腹肌鍛煉的同時做中高強度的帶氧運動，同時消耗一下脂肪，例如登山者動作；如果體脂夠低，只是腹肌較弱較平的話，則可直接用肌肥大的方法練腹，例如懸吊抬腿。
登山者
- 找一個穩固的平面如枱面等，讓雙手可撐住支撐部分體重。
- 身體傾斜成一直線，腹部收緊。
- 左右腿輪流抬起至最高點。保持呼吸暢順。
- 輪流抬腿30秒後，加速變成抬膝跑，同樣做30秒。
- 做兩個循環(2分鐘)為一組，做3組。
懸吊抬腿
- 雙手捉住單槓，放鬆身體，讓腹肌盡量被拉長。
- 腹部發力，將腳抬起至最高。初階者可先抬膝，進階者可直膝。目標是盆骨向腹部捲起，。
- 控制速度慢慢將雙腳放回原來位置。
- 抬腿時呼氣，放下時吸氣。做10次為一組，做3組。