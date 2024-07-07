夏天提防5種熱傷害 提高警覺以免被熱暑傷身心

近日天氣屢創新高，揭示本港已經進入全年最熱的季節，也是熱傷害、即中暑的高危時期。中暑可以對身體造成嚴重的危害，不但可以令體溫升高，更可致水分及電解質代謝紊亂，引發器官及神經功能障礙。
5種熱傷害
其實，不同程度的熱傷害會有不同的表現：
- 熱痙攣：高溫令身體大量流汗，鹽分與體液流失引起肌肉痙攣。
- 熱昏厥：炎熱令皮膚血管擴張，導致靜脈血鬱積在周邊，腦部因而出現短暫時供血不足，於是造成昏厥。
- 熱水腫：皮下血管因為高熱而擴張，同時也導致組織間液滲出，積聚於四肢而引起手腳腫脹。
- 熱衰竭：熱暑令身體水分、電解質大量流失，血容積因而減少，產生虛弱、口渴、疲倦及頭痛等症狀，並可能伴有食慾不振和噁心嘔吐，但神志仍清醒。
- 熱中暑：體溫升高，意識混亂甚至昏迷。
多方面預防
不過被熱暑所傷，就要從多方面入手預防。首先是選擇合適的衣物，以免阻礙身體散熱，亦要避免在高熱的戶外長時間逗留，最好是留在涼爽及通風的室內。此外，無論是在室外還是室內，都切記要補充足夠水分，若大量流汗就更要多飲水及補充電解質。最後就是要留意自己及家人的身心狀況，若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，就要盡快到涼爽的地方休息及立即補水，如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神志混亂、抽筋、昏迷等，更要立即送院治理。