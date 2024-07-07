夏天提防5種熱傷害 提高警覺以免被熱暑傷身心

近日天氣屢創新高，揭示本港已經進入全年最熱的季節，也是熱傷害、即中暑的高危時期。中暑可以對身體造成嚴重的危害，不但可以令體溫升高，更可致水分及電解質代謝紊亂，引發器官及神經功能障礙。

多方面預防

不過被熱暑所傷，就要從多方面入手預防。首先是選擇合適的衣物，以免阻礙身體散熱，亦要避免在高熱的戶外長時間逗留，最好是留在涼爽及通風的室內。此外，無論是在室外還是室內，都切記要補充足夠水分，若大量流汗就更要多飲水及補充電解質。最後就是要留意自己及家人的身心狀況，若出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，就要盡快到涼爽的地方休息及立即補水，如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神志混亂、抽筋、昏迷等，更要立即送院治理。