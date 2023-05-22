夏天易厭食？按證型調理助開胃

夏天濕濕熱熱，望到美食都不太有胃口。中醫認為夏季的厭食約可分為4種證型、感受寒邪型、感受暑濕型、飲食所傷型及脾胃虛弱型，應因應證型改善胃口。

感受寒邪型 不少人會在夏天開冷氣及飲凍飲降溫，但這些舉動有機會令寒邪進入體內，傷及胃部，導致胃部疾病，例如腹部不適、腹痛、食慾不振及口淡等。要改善寒邪入胃的問題，此類人士應少食生冷食物，亦可食生薑粥及紫蘇粥等驅走胃內的寒氣。

感受暑濕型 長期在戶外工作的人士很容易受暑邪和濕邪入侵，亦會增加中暑的機會。此類人士易出現頭暈頭痛，疲倦乏力，噁心嘔吐、無食慾及胃口轉差等，亦會出現小便黃、腹瀉或大便爛，舌紅苔黃膩。如果狀況輕可食荷葉粥調理，亦可使用藿香正氣丸或保濟丸治療。

飲食所傷型 夏天炎熱潮濕，容易孳生細菌，如果飲食上沒有注意衛生、暴飲暴食、飲食不定時，進食過於油膩及辛辣的食物都會令脾胃功能受損，導致食欲不振，噁心欲嘔等。另，如暴飲暴食，飲食過於肥膩而引起胃腸積滯，除上述症狀外，亦伴有便秘、大便臭及口氣重等。此類人士可食菜脯，作消食開胃之用，如症狀重則可服食保和丸。