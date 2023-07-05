夏天易有「冷氣病」 外寒內熱交迫全身都不妥爆發皮膚病

天氣酷熱難耐，人人都想逃進有舒適冷氣的環境，但長期吹冷氣可能帶來「冷氣病」。甚麼是冷氣病？就是指因為經常在內吹強風低溫的冷氣，導致身體出現一些表現和症狀，包括頭痛、流鼻水、氣喘、皮膚痕癢眼睛乾澀不適，以至肩頸僵硬、下肢無力等。
有害物質累積
冷氣病的出現主要是由於室內空氣循環差，冷氣機又未有定期清理，導致各種有害物質濃度容易累積，亦會加重黴菌等過敏原孳生，加上長時間留在冷氣環境，身體水分會逐漸流失，一旦忽略補充水分便令身體水分不足，尤其是外露的皮膚及黏膜組織容易變乾，產生痕癢及乾澀等不適。此外，在戶外高溫下活動後立即走入強冷氣的地方，溫度變化也可誘發呼吸道過敏反應。
在中醫的角度，冷氣或凍飲對人體產生的影響都被歸類為「外寒」，外寒可能導致各種類型的疼痛，如頭痛、肩頸疼痛，若合併「內熱」，就可能引起皮膚癢或過敏問題。
定期清理冷氣機隔塵網
如果你不想患上冷氣病，平日就要做好家居的清潔和冷氣機保養，例如要定期清理冷氣機的隔塵網，開冷氣可放1杯水或配合使用加濕器，避免環境濕度太低，冷氣機出風口宜避免直吹頭部，而冷氣溫度不宜調得過低，配合風扇使用既能降溫又可慳電。若進入冷氣較強的地方則宜穿上薄外套。
除了適當使用冷氣機外，在較涼快的時間做些運動讓身體發熱出汗，都可以減低冷氣病纏身的機會。同時，流汗後應擦擦乾身體再好涼冷氣，避免寒邪經汗液入體，而長期待在冷氣房工作則要隨時補充水分，預防皮乾眼涸等問題。