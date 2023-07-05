夏天易有「冷氣病」 外寒內熱交迫全身都不妥爆發皮膚病

天氣酷熱難耐，人人都想逃進有舒適冷氣的環境，但長期吹冷氣可能帶來「冷氣病」。甚麼是冷氣病？就是指因為經常在內吹強風低溫的冷氣，導致身體出現一些表現和症狀，包括頭痛、流鼻水、氣喘、皮膚痕癢眼睛乾澀不適，以至肩頸僵硬、下肢無力等。

有害物質累積

冷氣病的出現主要是由於室內空氣循環差，冷氣機又未有定期清理，導致各種有害物質濃度容易累積，亦會加重黴菌等過敏原孳生，加上長時間留在冷氣環境，身體水分會逐漸流失，一旦忽略補充水分便令身體水分不足，尤其是外露的皮膚及黏膜組織容易變乾，產生痕癢及乾澀等不適。此外，在戶外高溫下活動後立即走入強冷氣的地方，溫度變化也可誘發呼吸道過敏反應。

在中醫的角度，冷氣或凍飲對人體產生的影響都被歸類為「外寒」，外寒可能導致各種類型的疼痛，如頭痛、肩頸疼痛，若合併「內熱」，就可能引起皮膚癢或過敏問題。