夏天臉紅通通可能是玫瑰痤瘡！醫生護膚指南告別泛紅、痘痘

玫瑰痤瘡(Rosacea)又稱為酒糟性皮膚炎，是一種慢性的皮膚發炎狀態。

天氣變熱，許多人常被熱到臉紅通通，但若臉部發紅的情況持續好幾天沒有消退，甚至有痘痘、膿皰等問題出現，很有可能就是「玫瑰痤瘡」。患有玫瑰痤瘡平時該如何保養自己的肌膚？又該如何治療酒糟問題，避免臉部泛紅、痘痘等持續影響美觀呢？雅丰美膚診所毛奕甯醫生為民眾一一解答！

玫瑰痤瘡不只會泛紅、冒痘 嚴重會組織增生「酒糟鼻」

玫瑰痤瘡(Rosacea)又稱為酒糟肌、酒糟性皮膚炎，是一種慢性的皮膚發炎狀態。毛奕甯醫生提到，玫瑰痤瘡的發炎型態相當特殊，除了皮膚、毛囊發炎外，還有神經及血管性發炎，根據統計約有5%至10%人有玫瑰痤瘡問題，較常發生在30歲後，而且女性多於男性。

不同嚴重度的玫瑰痤瘡有不同的症狀表現。毛奕甯醫生表示，輕微玫瑰痤瘡常見症狀為泛紅、敏感，甚至會伴隨潮紅，尤其中臉部眉心、內臉頰、鼻子、下巴等處是典型的分布位置，再來可能會有持續性泛紅伴隨微血管增生等問題，更進一步肌膚會有顆粒感，出現疹子、膿皰等，最後會組織增生，產生酒糟鼻等情形。

玫瑰痤瘡潮紅、敏感、乾癢等症狀會讓患者感到相當不適，而且持續性紅疹、膿皰等可能還會影響外觀，造成社交問題，甚至產生心理健康影響。毛奕甯醫生呼籲，若發現自己有前期、中期症狀時，就應盡快就醫做好適當保養及治療，因為到了組織增生的階段，治療也會相當困難。