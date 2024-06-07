夏天開冷氣隨時誘發鼻敏感？！ 鼻潔靈潔鼻噴霧 100%天然生理海水無菌過濾提煉 輕鬆KO鼻敏感

不少患有鼻敏感的人士，每逢轉季都如臨大敵般，經常不受控制般出現打噴嚏、流鼻水及鼻塞等徵狀。然而轉季時份過去，隨之而來的夏天炎熱潮濕的氣候，加上經常開冷氣，更容易成為塵蟎、黴菌等過敏原的溫床，同樣增加誘發鼻敏感的機會！ 拆解鼻敏感 4 大成因 鼻敏感的成因是患者吸入或接觸到過敏原，刺激鼻黏膜導致過敏性反應。根據衛生署資料顯示，誘發鼻敏感的因素主要分為4類︰ 1. 吸入過敏原 此類過敏原較為常見，包括︰家中的塵虱、花粉、黴菌、動物的毛髮、皮屑、羊毛衣和羽毛枕等。另外，含有過分刺激化學成分的物品，如︰化妝品、漆油、樟腦、殺蟲劑等氣味同樣也有機會刺激鼻黏膜，誘發鼻敏感。

2. 食物攝取過敏原 有部分刺激性食物如︰海產、含酒精飲品、辛辣食物如辣椒、胡椒、咖喱等，可能會刺激鼻黏膜令血管擴張，令鼻塞問題惡化。 3. 季節性過敏 在極端冷熱、天氣轉變、乾燥或潮濕、混濁的空氣等情況下，亦有可能令鼻敏感徵狀發作或惡化。 4. 精神壓力 若然患者經常處於壓力過大、情緒緊張或疲勞過度的狀態下，也可能加劇鼻敏感的徵狀。 養成每日清潔鼻腔好習慣 使用鼻潔靈潔鼻噴霧 要預防或緩和鼻敏感的徵狀，除了保持環境清潔，避免塵埃積聚，夏天開冷氣前應定期清洗隔塵網，以免冷氣機發霉及積塵外，鼻敏感人士亦應養成每天以天然生理海水的潔鼻噴霧清潔鼻腔的好習慣。 只需於早晚刷牙時，簡單沖洗鼻腔一次，即可沖洗走鼻腔內的細菌、塵埃及致敏原等，令鼻黏膜保持濕潤回復天然過濾細菌的功能。

鼻潔靈潔鼻噴霧是純天然生理海水噴霧，其鹽份濃度經調校後與人體細胞的鹽份濃度相同，同時含有豐富微量元素及海洋礦物，不刺激鼻腔的同時有助滋潤和恢復鼻黏膜天然濕度，加強鼻黏膜防禦力。產品適合3歲或以上人士使用。

鼻潔靈潔鼻噴霧

至於，0-3歲嬰幼兒則可使用鼻潔靈嬰幼兒潔鼻噴霧，產品專為嬰幼兒而設，特設安全防護噴嘴及調校較輕的壓力，有助改善呼吸，提高睡眠質素及促進奶瓶和母乳餵飼情況。

鼻潔靈嬰幼兒潔鼻噴霧