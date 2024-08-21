夏天養生｜多飲水排毒 多做運動流汗重現食慾

踏入夏天，有陽光帶來的高溫，還有下雨時的濕氣，不想濕氣困身，就要做好排毒工作，例如可進食生薑、大蒜、洋葱和黑木耳等幫清掃血管。而腸胃道的清潔就要靠多飲水來清理下，尤其是流汗後更要補充水分，避免身體缺水。
避免飲食過量
與此同時，大家也要避免飲食過量，偶爾騰空腸胃可以促進腸胃自我修復，例如間中過午不食或進行168間歇性斷食，都是不錯的選擇。如果你因為高溫暑熱而頭暈腦脹，可以為自己泡杯黑糖薑茶，或薑汁紅茶，症狀很快便有改善。但若情況嚴重就應該盡快就醫。
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夏天養生｜流汗有助排毒
雖然夏季的陽光灼人，但也別整天都躲在室內涼冷氣，長期如此就如自廢武功，弱化身體流汗排毒的機能，導致有害物質、寒氣、熱氣、濕氣都困在身體走不出去。其實流汗是非常好的自我調節機制，有助清除毒素、調控血壓、帶走堵塞毛孔的廢物，而高熱令你失去食慾時，活動一下、流一流汗，能活絡消化代謝機能，令消減的食慾重新出現。
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夏天養生｜清理家居
另外，身體要排毒之餘，家中的垃圾也要清理。首先把自己的房間清理乾淨，可以幫助提升睡眠質素，其次是把不需要的大型家具清掉，避免它們阻擋空氣流通，也可以減少室內塵蟎孳生，預防敏感症發作。