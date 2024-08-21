夏天養生｜多飲水排毒 多做運動流汗重現食慾

踏入夏天，有陽光帶來的高溫，還有下雨時的濕氣，不想濕氣困身，就要做好排毒工作，例如可進食生薑、大蒜、洋葱和黑木耳等幫清掃血管。而腸胃道的清潔就要靠多飲水來清理下，尤其是流汗後更要補充水分，避免身體缺水。

避免飲食過量

與此同時，大家也要避免飲食過量，偶爾騰空腸胃可以促進腸胃自我修復，例如間中過午不食或進行168間歇性斷食，都是不錯的選擇。如果你因為高溫暑熱而頭暈腦脹，可以為自己泡杯黑糖薑茶，或薑汁紅茶，症狀很快便有改善。但若情況嚴重就應該盡快就醫。