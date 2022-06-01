五臟六腑與四季節氣相應，不同的季節有不同的養生之道，而夏季屬火，與心相應，故夏天應著重心神的調養。註冊中醫師譚伊淳指出，夏天飲食可選取健脾祛濕及清熱解毒、清心火之品等，亦要避免過量食用寒涼之物及辛辣、溫熱食品。

譚伊淳表示，中醫所說的「心」，並非單指心臟，「心亦包括大腦中的思緒及情緒。心主神明，炎熱的夏季會容易令人煩躁不安，如果心火上炎則導致容易疲勞、失眠、心悸、頭痛及口瘡等不適。」

健脾去濕

夏天的飲食方面，譚伊淳認為可以遵從以下原則，「因春夏時節降雨量增導致潮濕，濕邪最易困脾。而脾胃為後天之本，氣血生化之源，如果濕邪困阻脾胃，容易納差，甚至腹瀉。所以在夏天，應選取健脾祛濕之品，例如藿香、蓮子、佩蘭等。」

其次是即使夏季炎熱，也不可過量食用寒涼食物，「寒涼雖然可以解暑，但吃太多會寒傷脾胃，容易引起上吐下瀉的問題。」受夏季天氣影響，消化功能相對較弱，飲食應保持清淡，不宜吃太多肥膩和辛辣的食物。

清熱解暑補肺腎之陰

譚伊淳建議，「暑邪旺盛，可採用清熱解毒、清心火之品，如菊花、薄荷、金銀花、荷葉等。亦可食用清熱解暑、化濕解渴的食物，如綠豆、白扁豆、西瓜、黃瓜、冬瓜、山楂、鮮蓮藕等。」

另一方面，夏天亦要注意補養肺腎之陰，可採用枸杞子、生地、百合、桑葚等；同時注意避免汗出過多，如五味子可收斂肺氣，防止傷津耗氣。同時要忌食羊肉、韭菜、花椒、肉桂、人參、白酒等辛辣、溫熱食品。

午睡養心

在十二時辰中，心經之時為午時，即上午11時至下午1時，譚伊淳指屬養心的關鍵時刻，加上夏季屬心，所以在午時小睡片刻，可更有效養心；惟午睡時間不宜過長，約30分鐘左右便可，如沒有睡意亦可閉目養神。譚伊淳建議，「夏天不妨多做陶冶情操、修心養性之事，從而減輕心臟及心神的負擔。例如繪畫、書法、花藝、下棋等都有幫助。」

內關穴寧心安神

另外，譚伊淳教路，夏天可按摩內關穴，有寧心安神、和胃降逆、理氣鎮痛的功效。內關穴位於前臂掌側，腕橫紋上兩吋；可從腕橫紋向上量約3橫指距離，在兩條筋之間。按摩時用左手拇指指尖按壓右內關穴，按揉10至15分鐘，每日兩至三次；再用右手以相同方法按壓左側內關穴。