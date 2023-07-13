夏日危肌！摸到檸檬西柚起紅疹、皮膚變黑！竟然是對光敏感

光敏感為一種日光性皮膚炎，是指人體曬到太陽紫外線之後，曝曬部位如手臂、頸部或耳上出現皮膚過敏、紅腫、熱癢，類似日照後曬傷的狀況，甚至造成黑色素沉澱、小丘疹、小水泡的狀況。

皮膚曬到太陽竟然會發癢、起紅疹，而且太陽愈烈，症狀愈嚴重！一位市民的手背突然出現不規則的色素沉澱與黑色紋路，嚇得趕緊求醫檢查。經詢問近期活動接觸史，該民眾近日因為天氣熱，在家裡擠檸檬汁來喝，可能皮膚沒洗乾淨，又到戶外遊玩，後來皮膚出現黑色斑點才感到奇怪前來就醫！

植物光照性皮膚炎

林口台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，此種情況稱為「植物光照性皮膚炎」，這樣的皮膚症狀一開始可能有紅腫發炎的現象，但因為不明顯，所以民眾沒有注意到，直到出現色素沉澱，才來就醫，一般來說，這樣的色素沉澱約需要2至3個月的時間自行淡化，嚴重的話，可以使用淡化色素藥膏予以治療。

光敏感為一種日光性皮膚炎，是指人體曬到太陽紫外線之後，曝曬部位如手臂、頸部或耳上出現皮膚過敏、紅腫、熱癢，類似日照後曬傷的狀況，甚至造成黑色素沉澱、小丘疹、小水泡的狀況。

除了光過敏患者，服用某些高血壓或心臟病藥物或食物，也可能出現一些光敏感皮膚炎，紅斑性狼瘡患者，也可能因為曝曬紫外線，造成症狀惡化，都必須特別留心注意。