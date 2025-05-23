夏日消暑方法 教你4招以後無懼戶外睇騷！

夏天少不免進行戶外活動，本港亦有大大小小的音樂節及戶外嘉年華，除了一定要做好防曬措施外，亦少不了各種消暑神器，準備出發戶外活動的大家可以參考看看！

西瓜、番茄及菠蘿等都屬於含水量高的水果。

消暑方法一：食消暑食物及飲品

不少水果都有消暑的功效，例如西瓜、番茄及菠蘿含水量高的食物，不但可利尿、補水，更有消水腫的效果。直接食或飲果汁、沙冰都可以透心涼！

而消暑飲品則有麥茶、檸檬水、花茶、椰子水等，不過進行戶外活動時，最重要還是多飲水，以免造成脫水或中暑。