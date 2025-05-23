夏日消暑方法　教你4招以後無懼戶外睇騷！

夏天少不免進行戶外活動，本港亦有大大小小的音樂節及戶外嘉年華，除了一定要做好防曬措施外，亦少不了各種消暑神器，準備出發戶外活動的大家可以參考看看！
消暑方法一：食消暑食物及飲品
不少水果都有消暑的功效，例如西瓜、番茄及菠蘿含水量高的食物，不但可利尿、補水，更有消水腫的效果。直接食或飲果汁、沙冰都可以透心涼！
而消暑飲品則有麥茶、檸檬水、花茶、椰子水等，不過進行戶外活動時，最重要還是多飲水，以免造成脫水或中暑。
消暑方法二：使用消暑神器
市面上有不少夏日必備的消暑神器，例如冰巾、隨身風扇、退熱貼等，進行戶外活動時記得準備好它們，就可以感受一個清涼的夏天！
消暑方法三：穿著淺色衣物
黑色衣物容易吸熱，故夏天進行戶外活動時建議穿著白色、黃色、灰色等淺色衣物，折射率高，亦不容易吸熱。不過淺色衣物的防曬效果較差，外出時要記得做好防曬措施！
消暑方法四：使用雨傘及太陽帽
雨傘及太陽帽都可以避免太陽直射皮膚，不但可減輕紫外線造成的傷害，亦可為身體降溫。
消暑常見問題
1. 夏天應該點防曬？
如何做防曬才能夠對抗紫外線傷害？以下是幾個防曬貼士...詳情請按此
2. 食西瓜可以消暑？
不少水果都有消暑的功效，例如西瓜、蕃茄及菠蘿含水量高的食物...詳情請按此
3. 戶外活動著咩色嘅衫好？
黑色衣物容易吸熱，故夏天進行戶外活動時建議穿著白色、黃色、灰色等淺色衣物...詳情請按此