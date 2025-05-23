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健康
2025-05-23 12:48:00

夏日消暑方法　教你4招以後無懼戶外睇騷！

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夏日消暑方法　教你4招以後無懼戶外睇騷！

夏日消暑方法　教你4招以後無懼戶外睇騷！

夏天少不免進行戶外活動，本港亦有大大小小的音樂節及戶外嘉年華，除了一定要做好防曬措施外，亦少不了各種消暑神器，準備出發戶外活動的大家可以參考看看！

消暑方法｜夏天戶外活動應該點消暑？推介4個消暑方法！睇戶外騷都唔怕！

西瓜、番茄及菠蘿等都屬於含水量高的水果。

消暑方法一：食消暑食物及飲品

不少水果都有消暑的功效，例如西瓜、番茄及菠蘿含水量高的食物，不但可利尿、補水，更有消水腫的效果。直接食或飲果汁、沙冰都可以透心涼！

而消暑飲品則有麥茶、檸檬水、花茶、椰子水等，不過進行戶外活動時，最重要還是多飲水，以免造成脫水或中暑。

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進行戶外活動時記得帶備夏日必備的消暑神器！

消暑方法二：使用消暑神器

市面上有不少夏日必備的消暑神器，例如冰巾、隨身風扇、退熱貼等，進行戶外活動時記得準備好它們，就可以感受一個清涼的夏天！

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夏天進行戶外活動時建議穿著白色、黃色、灰色等淺色衣物。

消暑方法三：穿著淺色衣物

黑色衣物容易吸熱，故夏天進行戶外活動時建議穿著白色、黃色、灰色等淺色衣物，折射率高，亦不容易吸熱。不過淺色衣物的防曬效果較差，外出時要記得做好防曬措施！

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雨傘及太陽帽都可以避免太陽直射皮膚。

消暑方法四：使用雨傘及太陽帽

雨傘及太陽帽都可以避免太陽直射皮膚，不但可減輕紫外線造成的傷害，亦可為身體降溫。

打邊爐卡路里多少？（am730製圖） 打邊爐卡路里多少？（am730製圖） 打邊爐卡路里多少？（am730製圖） 打邊爐卡路里多少？（am730製圖）

消暑常見問題

1. 夏天應該點防曬？

如何做防曬才能夠對抗紫外線傷害？以下是幾個防曬貼士...詳情請按此

2. 食西瓜可以消暑？

不少水果都有消暑的功效，例如西瓜、蕃茄及菠蘿含水量高的食物...詳情請按此

3. 戶外活動著咩色嘅衫好？

黑色衣物容易吸熱，故夏天進行戶外活動時建議穿著白色、黃色、灰色等淺色衣物...詳情請按此

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