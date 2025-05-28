夏日美肌食物｜維他命A/鋅/Q10等 從天然食物攝取營養

身體無時無刻都需要各種營養，維持正常運作，而有些營養元素更有助維持及促進皮膚健康，例如維他命A、B、C和E，以及鋅、Q10等，吃得夠皮膚都會更亮澤光滑。與其食保健品，不如從天然食物攝取吧！

維他命 A

維他命A可維持皮膚彈性，有助皮膚組織復原及重生，可透過動物肝臟、肉類、蛋類，以及橙色、紅色和黃色的蔬果攝取。

維他命 B

維他命B素有美容維他命的美譽，可促進皮膚的健康。蛋、牛奶、動物肝臟、糙米、小麥胚芽、青花菜、綠色蔬菜都含有豐富的維他命B。