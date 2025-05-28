夏日美肌食物｜維他命A/鋅/Q10等 從天然食物攝取營養

身體無時無刻都需要各種營養，維持正常運作，而有些營養元素更有助維持及促進皮膚健康，例如維他命A、B、C和E，以及鋅、Q10等，吃得夠皮膚都會更亮澤光滑。與其食保健品，不如從天然食物攝取吧！
維他命A
維他命A可維持皮膚彈性，有助皮膚組織復原及重生，可透過動物肝臟、肉類、蛋類，以及橙色、紅色和黃色的蔬果攝取。
維他命B
維他命B素有美容維他命的美譽，可促進皮膚的健康。蛋、牛奶、動物肝臟、糙米、小麥胚芽、青花菜、綠色蔬菜都含有豐富的維他命B。
維他命C
維他命C有助促進膠原蛋白生長，幫助延緩老化及減少黑色素形成，多吃綠色蔬菜、柑橘類水果、奇異果、士多啤梨及番茄等蔬果可以增加攝取維他命C。
維他命E
維他命E可以增強皮膚的抵抗力，預防色斑及穩定皮膚狀態，想攝取這種維他命就要食用動物肝臟、蛋類、植物性油脂、堅果類、豆類及綠色蔬菜。
維他命E食物｜綠葉蔬菜及植物油輕鬆抗老保濕兼淡疤
鋅
鋅可維持皮膚健康，並有助促進膠原蛋白增生及傷口愈合，很多海產如蠔、蟹、蝦及貝類，以及瘦肉、牛奶、全麥穀類、芝麻和堅果都能提供這種礦物質。
Q10
可以幫助改善肌膚老化，是護膚產品的常見成分，亦可透過食用魚、肉、橄欖油、大豆、堅果及綠色蔬菜攝取。
天然食物易吸收
由天然食物攝取營養，最容易為人體吸收及利用，所以想皮膚維持最佳狀態，就要均衡飲食，而以全穀類代替精緻澱粉，更能吸收更多維他命跟纖維。