外側半月板破裂 「微創膝關節鏡輔助修補術」成功重返運動場

38歲的劉先生熱愛運動，近幾年來雖然常常發生扭傷和拉傷，但是仗著年輕，休息1至2周就又生龍活虎。直到半年前，在打籃球的時候，右邊膝蓋外側開始隱隱作痛，只不過跟以前不一樣的是，這次疼痛的感覺始終沒有好轉，且隔天膝蓋整個腫脹起來寸步難行，老婆只好帶他到運動醫學中心門診做檢查。經詳細的理學檢查和核磁共振影像檢查後，發現劉先生的外側半月板破裂嚴重，必須要安排手術治療。

運動傷害常見半月板破裂 提升退化性膝關節炎風險 仁愛長庚合作聯盟醫院運動醫學中心徐振恆醫生指出，近幾年運動風氣愈來愈盛行，隨之而來的運動傷害也愈來愈多，半月板破裂也成為門診常見的疾病之一。針對破裂的半月板做關節鏡輔助半月板切除手術曾蔚為風行，主要是因為在手術後短時間內就會對疼痛的改善就有近八成的滿意度。可是近年來，愈來愈多的文獻都已經證明，半月板的缺損和日後的退化性膝關節炎會呈現高度正相關。

關節鏡微創手術為主 嚴重者這樣治療 因此，半月板的修補和保護已經是這幾年國際上的治療共識，各項創新的關節鏡微創手術也是討論熱度相當高的議題之一。徐振恆醫生進一步說明，如果半月板是相對簡單的破裂型態，目前已有良好的半月板修補工具可以處理，不管是影像或是關節鏡的追蹤都可以看到良好的愈合。然而，對於複雜型的半月板破裂或甚至是半月板都已經不見了，就需要比較困難的手術方法來處理，包含半月軟骨的集中化處理、以自體肌腱移植來代替破裂的半月板或是商品化的半月板移植等。

微創膝關節鏡輔助半月板修補手術 傷口小、術後即可下床活動 徐振恆醫生表示，劉先生本次接受的是「微創膝關節鏡輔助半月板修補手術」，在關節鏡的輔助下，以高強度的線材進行修補，將破裂的兩端進行縫合。手術的傷口只有2個1公分的小傷口，手術時間短幾乎沒有失血量。劉先生在手術後即可穿戴支架護具保護下床活動，隔天就開始進行復健訓練。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】