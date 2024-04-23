外遊注意！長新冠後遺 腦中招風險高出3倍以上

通關全面恢復以來，本港出現報復式外遊熱潮。原來疫情後，只要曾受過感染，身體都隱藏風險，外遊時更要小心。英國學術研究院曾發布有關心腦血管問題年輕化的研究中提到，曾染疫人士，因血流不暢引致腦中招的風險，比起同齡未曾染疫者高出3倍以上1。早前杭州一名32歲女子，於周末到上海遊玩期間突然雙腿無力，初時以為勞累所致，休息後並無好轉，原來是腦中招昏迷，需立即入院2。

腦中招先兆 外遊要注意

外遊怎樣分辨腦中招？ 原來腦中招源於腦部血液運行不暢，一般出現突然的疲倦、臉紅身熱，甚至頭暈的情況。 其次，需要留意說話時有沒有出現含糊不清的情況。 最後，要留意身體手腳能不能自主自如地活動，或者出現手腳麻痹的情況。血管問題是腦中招的危險因素，在香港，有超過60%高血管危機人士在腦中招後才得知自己有相關問題3。 外遊期間難免暴飲暴食，長時間乘搭交通工具也令血液運行不暢，如果有心腦血管問題或隱患的人士，這些都是誘發腦中招的危險因素。

隨身1粒安宮 解毒開竅通血管 腦中招昏迷一刻，腦細胞缺乏養分和氧氣，每一分鐘便有190萬個細胞凋亡，必須急救處理4。外遊期間要入醫院，可能語言不通、旅遊點交通不便等因素，錯過了救急黃金3小時的機會，令腦部受到長期的傷害。要守護腦血管健康，外遊最好隨身1粒救急用的安宮牛黃丸，防患未然。

服用1粒藥典方安宮 治療黃金期增至5小時 安宮牛黃丸已有超過200年的歷史，不同的品牌有不同的處方，但最能保證救急用的安宮牛黃丸的處方，是收錄於國家級典籍《中國藥典》的十一味藥材處方，包括︰天然牛黃、人工麝香、水牛角濃縮粉、黃連、黃芩、梔子、冰片、鬱金、雄黃、朱砂和珍珠。香港著名大學醫學院一項最新研究發現，藥典處方「安宮牛黃丸」當中含有的活性成分，可以抑制大鼠腦中招昏迷後腦內產生熱症分子，將黃金治療的4.5小時，延長半小時至5小時。同時延遲血腦屏障的破壞，減少腦內信息傳遞細胞凋亡，降低死亡率4。

國家藥品標準處方中含牛黃的臨床急重病症用藥品種名單

天然牛黃蘊含活性成分 人工牛黃不可取代 採用藥典11 味藥的處方，再加質量上乘的藥材，就更能相得益彰。膽紅素是牛黃的質量指標成分，牛黃的藥材質量對安宮牛黃丸的藥效有決定性的作用。膽紅素能抗炎、抗氧化5，是牛黃重要的活性成分6，故此藥典對藥材質量有嚴格的規定，膽紅素太低不能作藥用用途7。國家食品藥品監管局訂明，安宮牛黃丸中不得使用人工牛黃8。天然牛黃珍貴稀少，比黃金更貴，時至今日每公斤價格已超過百萬元9。符合藥典標準的天然牛黃，就更是珍稀難求的寶物。

位元堂No.1藥材質素10 嚴選達標的藥用天然牛黃 位元堂依然緊守自我嚴苛的質量標準，用心做藥，不單堅持嚴選達標的藥用天然牛黃來製造安宮牛黃丸，而且其膽紅素更較藥典標準至少高出90% 11。位元堂在生產前均對藥材進行檢測，確保藥材達到藥典標準方會選用，不達標的藥材絶不入藥，以守護大眾的心腦血管健康。

牛黃含量達藥典標準 保障救急藥效 正因牛黃價值不菲，有很多品牌使用便宜的人工牛黃或體外培育牛黃來取代，或者減低牛黃量以控制成本。根據藥典，每粒3克的安宮牛黃丸含有相當於0.167克天然牛黃。位元堂安宮牛黃丸都以這個嚴謹而精準的藥材份量進行生產。市場上有牛黃用量未達藥典標準的安宮牛黃丸，每粒只含有相當於0.02至0.03克的牛黃，少於藥典記載量的5至8倍12。 牛黃份量不足，其救急功效存疑。

天然牛黃易吸收 較人工牛黃、體外培育牛黃佳 天然牛黃最珍貴之處，是在於其吸收率較佳。牛黃中蘊含各種具抗炎作用的膽汁酸類13。近代藥理學研究顯示，天然牛黃中大多數的膽汁酸類在腸細胞吸收，特別是抗炎作用較強、能通過腦屏障的結合型膽汁酸，明顯高於人工牛黃和體外培育牛黃，因此天然牛黃的利用率更好13-15。所以，使用精準份量、膽酸含量符合藥典標準的藥用天然牛黃而製成的位元堂安宮牛黃丸，能時刻確保居家旅行的心腦血管平安。