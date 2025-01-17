外骨骼 助中風癱瘓者重新走路

老人科專科醫生勞思傑表示，神經系統包括腦、脊髓及神經細胞，控制身體肌肉的一舉一動，並協調各組織和器官。但如果腦和脊髓出現損傷，例如中風、意外創傷、柏金遜症，又或先天因素如腦癱造成發展障礙，便可能導致不同程度的肢體殘障。

對於中風或者意外而喪失活動能力的人士，復康過程可謂漫漫長路；若患者能夠重新行走的話，將大大提高自理能力。智能外骨骼步行訓練器可以實時收集患者數據，作個人化訓練並適時作出調整，幫助患者於復康路上踏出重要一步。

提升自我照顧能力

癱瘓將影響患者日常生活及工作能力，治療目標除了要穩定病情，減少對身體的傷害之外，還要預防併發症，以及提升自我照顧能力。嘉諾撒醫院一級物理治療師沈紹玲指，患者入院後，物理治療師會盡早「出場」，「例如要訓練癱瘓患者重新走路，事前有很多準備工作，例如找出肢體殘障原因、檢查關節柔韌度、肌肉力量、肌肉張力等。如患者關節肢體僵硬，我們便會透過筋膜放鬆療法等手法治療、被動伸展運動等幫患者放鬆；其他訓練包括平衡訓練、肌力訓練等。」

個人化訓練

其中站立及步行訓練，可以透過智能外骨骼步行訓練器輔助，適合不同階段患者。沈紹玲指，「對早期不能走動的患者，外骨骼可助適應站立和步行，鍛煉自律神經系統。由於確保了訓練的重複性和一致性，可提升訓練肌力、平衡力的效果；亦能避免錯誤步姿，令患者從此一拐一拐地走路。外骨骼還可穩定患者軀幹，減少恐懼情緒，能專心復康。」另一方面，智能外骨骼能夠實時收集患者數據，如步行時間、步數、腳底壓力等，從而評估進度，治療師就可調整訓練模式，如主動、輔助或被動模式，並設定步幅、步速，作個人化訓練。

