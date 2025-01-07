多唔一定好 跑步質比量更重要 慳力水兼減膝損傷

早上或傍晚走在街頭，便見到不少熱愛跑步的人在邁步揮汗，尤其是馬拉松比賽臨近，更多人為了爭取好成績而日夜練跑，卻往往帶來膝痛腳痛的後遺症。問題的出現可能與平時的跑步習慣有很大關係，若你在練跑時緊守4個重要觀念，便能夠保護膝關節健康，並減少運動傷害發生。

觀念1：正確姿態比跑得多更重要 有些人練跑執著要跑幾多公里，但其實正確的跑步姿勢更為重要。跑步時應保持自然平視前方，肩膀放鬆、雙手自然擺動並維持適中的步伐，便可以帶來最大的練跑效益，反而長期維持錯誤的跑姿，可能會增加膝蓋、腳踝及髖關節的負擔，導致勞損退化。

觀念2：強化下肢核心增膝蓋保障 強化下肢和核心肌肉力量，可以為膝關節提供更強大的支撐和穩定性。所以想跑出好成績和好體魄，除了跑步之外，也應加入如深蹲、弓箭步等肌力訓練，幫助強化大腿前後肌群、臀部和核心肌肉。

觀念3：跑前熱身跑後伸展助肌肉放鬆 有些人以為跑步是簡單的運動，毋須特別準備，但無論是跑前還是跑後，熱身和伸展都非常重要，有助提高肌肉溫度和關節靈活性，減低受傷的風險，而跑後伸展則可以放鬆緊繃肌肉，促進組織恢復。

觀念4：定期休息避免過度訓練 其實，過度訓練不但無法提升跑步表現，甚至可能導致疲勞損和受傷，所以喜愛跑步的你應該制訂練跑計劃，安排適當的休息，並交替進行其他運動，讓身體有足夠時間去修復和恢復。