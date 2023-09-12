多喝牛奶、補鈣不一定能長高！哪些因素會影響身高？如何避免缺鈣？

許多家長都希望家中孩子能長高，因此會讓孩子多喝牛奶、補充鈣質，不過真的這樣就能長高了嗎？國泰醫院小兒科主任級醫生侯家瑋表示，「缺鈣」的確會長不高，但影響長高的因素有很多，已攝取足夠的鈣質，甚至更多的鈣都有可能不會再長更高。

補鈣不一定會直接增加身高 「這些」都會影響長高 侯家瑋醫生提到，自己常在診間碰到家長問「希望孩子長高，是不是要吃鈣片？」但其實影響長高的因素不只有鈣，包含睡眠、運動、飲食、遺傳、足夠的生長激素與甲狀腺素等都會影響身高。 此外，即使吃下足夠的鈣質也不一定會對身高產生直接的影響，侯家瑋醫生表示，補充鈣質或許有助於骨質密度的增加，但是單純補充鈣質卻不會直接增加身高。

侯家瑋醫生提醒，如果一天的鈣攝取量超過2,500毫克，可能就會過量，如果長期過量攝取鈣，不僅可能便秘，嚴重的話還可能發生尿路結石，除非是先天或遺傳性疾病嚴重缺少鈣或維他命D導致佝僂症引起的身材矮小，不然一般是不需要額外補充鈣片及維生素D的。