熱門搜尋:
甯國良 iPhone 15 紅山半島 水浸 鯨魚 天氣 綠色債券 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023
返回
健康
2023-09-12 13:30:05

多喝牛奶、補鈣不一定能長高！哪些因素會影響身高？如何避免缺鈣？

分享：
牛奶

牛奶、乳酪、芝士都是很好的鈣質來源，補充鈣質或許有助於骨質密度的增加，但是單純補充鈣質卻不會直接增加身高。

許多家長都希望家中孩子能長高，因此會讓孩子多喝牛奶、補充鈣質，不過真的這樣就能長高了嗎？國泰醫院小兒科主任級醫生侯家瑋表示，「缺鈣」的確會長不高，但影響長高的因素有很多，已攝取足夠的鈣質，甚至更多的鈣都有可能不會再長更高。

奶類｜鮮奶、保鮮奶、奶粉 邊樣最健康？（am730製圖） 奶類｜鮮奶、保鮮奶、奶粉 邊樣最健康？（am730製圖） 奶類｜鮮奶、保鮮奶、奶粉 邊樣最健康？（am730製圖） 奶類｜鮮奶、保鮮奶、奶粉 邊樣最健康？（am730製圖） 奶類｜鮮奶、保鮮奶、奶粉 邊樣最健康？（am730製圖） 奶類｜鮮奶、保鮮奶、奶粉 邊樣最健康？（am730製圖）

補鈣不一定會直接增加身高 「這些」都會影響長高

侯家瑋醫生提到，自己常在診間碰到家長問「希望孩子長高，是不是要吃鈣片？」但其實影響長高的因素不只有鈣，包含睡眠、運動、飲食、遺傳、足夠的生長激素與甲狀腺素等都會影響身高。

此外，即使吃下足夠的鈣質也不一定會對身高產生直接的影響，侯家瑋醫生表示，補充鈣質或許有助於骨質密度的增加，但是單純補充鈣質卻不會直接增加身高。

身高

影響長高的因素不只有鈣，還包含睡眠、運動、飲食、遺傳、足夠的生長激素與甲狀腺素等。

侯家瑋醫生提醒，如果一天的鈣攝取量超過2,500毫克，可能就會過量，如果長期過量攝取鈣，不僅可能便秘，嚴重的話還可能發生尿路結石，除非是先天或遺傳性疾病嚴重缺少鈣或維他命D導致佝僂症引起的身材矮小，不然一般是不需要額外補充鈣片及維生素D的。

鈣片及維生素D

除非是先天或遺傳性疾病嚴重缺少鈣或維他命D導致佝僂症引起的身材矮小，不然一般是不需要額外補充鈣片及維生素D的。

缺鈣仍是影響骨骼發育的因素 如何避免缺鈣？

不過，缺鈣仍會影響骨骼發育，兒童、青少年還有要預防骨質疏鬆的老年人都應留意鈣質的攝取。侯家瑋醫生表示，鈣質成分來源包含磷酸鈣、碳酸鈣、乳酸鈣、檸檬酸鈣等，磷酸鈣、碳酸鈣的鈣含量及鈣吸收率較高，而磷酸鈣更是最接近骨骼的鈣質成分，但不適合腎功能不全者。

但是侯家瑋醫生提醒，鈣的攝取還是從天然飲食攝取最好，其中乳製品可說是首選，像牛奶、乳酪、芝士都是很好的鈣質來源，如果孩童有乳糖不耐症或過敏的問題，建議考慮菠菜、花椰菜、芥蘭菜、蛋黃、豆製品等作為替代品，而坊間廣告高鈣產品可能會幫助鈣吸收，但對長高並無直接助益。

鈣食物

如果孩童有乳糖不耐症或過敏的問題，建議考慮菠菜、花椰菜、芥蘭菜、蛋黃、豆製品等作為替代品。

另外，維生素D可以促進小腸壁吸收鈣質，是身體吸收鈣所必需的要素，因此侯家瑋醫生建議，與其一次吃500單位的鈣，不如每天從食物中攝取鈣多、富含維生素D的食物(如：肝臟、蛋黃、菇類等)，像每天至少攝取12份乳製品，並搭配高鈣食物，再加上豆製品便是完美的組合。

除了飲食外，陽光也可促使皮膚自行合成維生素D提供給身體做使用。另外，也要注意「磷」對鈣的影響，侯家瑋醫生表示，當食物中的磷過高時，會增加鈣質的流失，尤其碳酸飲料如汽水、可樂等，含有磷酸會降低人體對鈣的吸收，喝多了也會造成缺鈣。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受