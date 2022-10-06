多囊腎易誘發高血壓與泌尿道結石 併發症未妥善控制恐加速洗腎

多囊腎是基因遺傳疾病，如果父母親有一位確診，孩子就會有50%風險有同樣疾病，多囊腎發病後，腎臟會不斷長出大小不一水泡，導致患者血管受到水泡壓迫，引起血壓逐漸升高。

一名51歲女士，在6年前確診多囊腎，且在腰部發現一個15到20公分水泡，時常感覺到疼痛，個案擔心水泡因碰撞而破裂，行動都非常小心。儘管個案因多囊腎緣故，飲食非常清淡，水分補充也很足夠，但病程還是有所惡化。所幸，今日已有可以精準抑制病程的多囊腎口服藥物可使用，在穩定服藥與積極的日常生活控制下，患者有望延緩病情惡化，有效延後洗腎時機。

高血壓與泌尿道結石加重腎傷害 及早治療與良好生活習慣減緩惡化

東元綜合醫院腎臟科林青陽主任表示，多囊腎是基因遺傳疾病，如果父母親有一位確診，孩子就會有50%風險有同樣疾病。多囊腎發病後，腎臟會不斷長出大小不一水泡，導致患者血管受到水泡壓迫，引起血壓逐漸升高；在水泡阻礙下，還會影響患者腎臟功能，讓尿液容易濃稠，增加泌尿道結石與感染風險。假如高血壓不積極控制；或是腎臟因泌尿道感染導致病菌入侵，都會在多囊腎上加重額外傷害，讓腎功能下降速度加快。

林青陽主任指出，目前已經有可以精準抑制病程發展的多囊腎口服藥物，只要病患按照醫師指示規律服藥，同時配合一個月回診一次，檢查血壓、腎功能、尿液等，讓醫生能夠有判斷病情依據，並長時間保持良好生活習慣與醫療，就有很大機會能延後多囊腎洗腎時間點，不論是陪伴小孩成長或是未完成人生計畫，都可以有更好的安排。