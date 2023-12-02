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健康
2023-12-02 07:30:00

多囊腎關注日 乒乓同樂 香港大塚製藥推動公眾健康教育

資料由客戶提供

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香港大塚製藥有限公司董事總經理上田浩司先生說， 推廣健康與疾病教育甚為重要，有助提升公眾關注。

香港大塚製藥有限公司董事總經理上田浩司先生說， 推廣健康與疾病教育甚為重要，有助提升公眾關注。

多囊性腎病是一種遺傳性的腎病，患者需要透過長期治療，減慢病情惡化。為喚起公眾對多囊性腎病的關注，並為病友作出鼓勵，由腎友聯主辦的「多囊腎關注日2023泡泡乒乓同樂日暨挑戰賽」，邀得東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音擔任表演賽嘉賓，場面熱鬧。活動亦獲香港腎科學會及香港大塚製藥有限公司（香港大塚製藥）全力支持，希望與病友一起享受運動樂趣之餘，同時推動公眾教育，認識和關注多囊性腎病。

響應每年94日的「多囊腎關注日」，「2023泡泡乒乓同樂日暨挑戰賽」獲得腎友聯主席許麗華女士、副主席杜景銳先生、香港腎科學會主席周啟明醫生、香港多囊腎病互助小組何仲平醫生等一眾嘉賓出席；觀眾一方面為蘇慧音展現的精湛球技而喝采，另一方面為出戰的病友代表、醫生及嘉賓打氣。

香港大塚製藥有限公司董事總經理上田浩司先生受訪時表示，支持是次活動能貫徹大塚製藥一直推廣的健康教育宗旨。上田先生解釋，大塚製藥秉承着促進全球健康，不斷開發創新醫藥與保健產品的公司理念，亦一直致力於全面提升全球健康與福祉。因此，推廣健康與疾病教育甚為重要，有助提升公眾關注，以及了解疾病資訊。

香港大塚製藥積極與各界攜手合作，舉辦教育活動，以減低公眾對疾病資訊的落差，同時紓解病友的困惑與無助。例如與本地的醫護組織、病友組織、學校、社區中心舉辦工作坊，向大眾傳授健康知識與技能。

擔任表演賽嘉賓的東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音小姐，鼓勵病友多做運動， 培養健康的心態面對疾病。

擔任表演賽嘉賓的東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音小姐，鼓勵病友多做運動， 培養健康的心態面對疾病。

運動與健康  密不可分

就如是次的乒乓同樂日，「活動有助建立平台讓病友感受乒乓球的趣味，且讓公眾關注多囊腎病以及病友的健康情況。再者，活動強調需要建立持續運動的習慣，對促進身體及精神健康同樣重要。」上田浩司先生說。

至於擔任表演賽嘉賓的蘇慧音小姐，坦言透過是次活動，加深對多囊腎病的認識，以及理解到病友面對疾病的困難和心態。她鼓勵病友多做運動，因為運動對病友的心理健康和社交，帶來大量益處，「乒乓球很安全，不容易受傷。練習時既可以鍛煉手眼協調，又可以活動肌肉，也是很好的社交活動，在病友之間建立友誼。希望病友感受到乒乓球的樂趣之外，更能培養健康的心態面對疾病，散播正能量。」

病友欣賞蘇慧音的精湛球技之餘，也為出戰的醫生與病友代表打氣。

病友欣賞蘇慧音的精湛球技之餘，也為出戰的醫生與病友代表打氣。

她解釋，保持健康生活方式如適量攝取水份和均衡飲食也非常重要。她亦呼籲公眾關注多囊腎病及其他慢性腎病。多囊腎病是最常見的遺傳性腎病，隨著腎臟長出的囊腫愈來愈多，令到腎臟變大，影響腎臟功能，有機會引發其他併發症。「市民不妨多點關心並陪伴身邊患病的親友，因為心靈支援也十分重要。」蘇慧音說。

香港腎科學會主席周啟明醫生講解多做運動對病友的好處。

香港腎科學會主席周啟明醫生講解多做運動對病友的好處。

香港多囊腎病互助小組何仲平醫生分享治療腎科疾病的趨勢。

香港多囊腎病互助小組何仲平醫生分享治療腎科疾病的趨勢。

HKOP-JIN-202311-003

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