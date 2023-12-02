多囊腎關注日 乒乓同樂 香港大塚製藥推動公眾健康教育

多囊性腎病是一種遺傳性的腎病，患者需要透過長期治療，減慢病情惡化。為喚起公眾對多囊性腎病的關注，並為病友作出鼓勵，由腎友聯主辦的「多囊腎關注日2023泡泡乒乓同樂日暨挑戰賽」，邀得東京奧運乒乓女團銅牌得主蘇慧音擔任表演賽嘉賓，場面熱鬧。活動亦獲香港腎科學會及香港大塚製藥有限公司（香港大塚製藥）全力支持，希望與病友一起享受運動樂趣之餘，同時推動公眾教育，認識和關注多囊性腎病。



響應每年9月4日的「多囊腎關注日」，「2023泡泡乒乓同樂日暨挑戰賽」獲得腎友聯主席許麗華女士、副主席杜景銳先生、香港腎科學會主席周啟明醫生、香港多囊腎病互助小組何仲平醫生等一眾嘉賓出席；觀眾一方面為蘇慧音展現的精湛球技而喝采，另一方面為出戰的病友代表、醫生及嘉賓打氣。

香港大塚製藥有限公司董事總經理上田浩司先生受訪時表示，支持是次活動能貫徹大塚製藥一直推廣的健康教育宗旨。上田先生解釋，大塚製藥秉承着促進全球健康，不斷開發創新醫藥與保健產品的公司理念，亦一直致力於全面提升全球健康與福祉。因此，推廣健康與疾病教育甚為重要，有助提升公眾關注，以及了解疾病資訊。



香港大塚製藥積極與各界攜手合作，舉辦教育活動，以減低公眾對疾病資訊的落差，同時紓解病友的困惑與無助。例如與本地的醫護組織、病友組織、學校、社區中心舉辦工作坊，向大眾傳授健康知識與技能。