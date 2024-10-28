多定少才好？壞膽固醇要少 但好膽固醇也不能太多

對血管有害的壞膽固醇，會增加心血管疾病發生的風險，尤其是本身已經帶有高危因素的人，壞膽固醇就更要維持在較低的水平，但這不代表好膽固醇愈多愈好，因為有研究顯示，好膽固醇與心血管發生風險降低沒有顯著關係，若過高並超過80mg/dL、約等於2.0 mmol/L，影響反而會由好變壞，增加心肌梗塞及中風的風險。

該刊載在美國心臟醫學會期刊的研究，追蹤超過1萬名的高血壓病人，發現好膽固醇保持在40至80mg/dL間的人，比超過80mg/dL及少於40mg/dL的人，都有較低心血管死亡、心肌梗塞和腦中風的機率。

好膽固醇(HDL)可以幫助帶走血管中的壞膽固醇(LDL)，但HDL過多也有問題。

重質不重量

為何明明是好膽固醇卻會有壞影響？專家指可能需要進一步的研究釐清，但過去已有研究認為好膽固醇能否降低心血管疾病風險，取決於好膽固醇的質而不是量，因為臨床試驗發現，單獨提升好膽固醇而沒有控制壞膽固醇或載脂蛋白，並不能降低任何心血管事件發生，也無法延緩動脈粥狀硬化的進展，反映壞膽固醇不降，再多的好膽固醇也不能發揮作用。

至於壞膽固醇的水平就因人而異，愈高風險的人就需要將壞膽固醇降至更低水平，才能預防心血管事件的發生，例如曾心臟病發或中風的人，膽固醇可能需要控制在1.4mmol/L。