多數人流感抗體不足或促爆發

本港最近已進入冬季流感高峰期，據瑪麗醫院數據顯示，今月初的流感個案主要由一個新發現的甲型流感H3N2分支(K亞分支)所引起。然而香港大學李嘉誠醫學院一項最新研究發現，大部分受測者血清中針對K亞分支的中和抗體水平較低，甚至無法檢測，擔心社區出現大規模爆發，提醒市民應盡早接種相關疫苗，以確保獲適當保護。 K亞分支佔逾八成 K亞分支為目前H3N2的主要亞型，今年9月起開始流行。單計瑪麗醫院今月6至11日的流感個案中，有82.76%屬K亞分支，其他分支則包括早前流行的J.2.2亞分支及D.3.1亞分支。港大醫學院臨床醫學學院微生物學系系主任兼臨床教授杜啟泓稱，K亞分支有9個主要突變，擔心出現突變時或影響抗體反應。

滴度40不足一成 研究團隊今年11月於瑪麗醫院採集277份血清樣本進行檢測，結果顯示52%受訪者對J.2.2亞分支具可檢測的中和抗體，且27%的滴度達40或以上，代表他們的免疫水平較高；然而只有18%受測者對K亞分支具可檢測的中和抗體，同時僅有0.7%的滴度達40或以上。 杜啟泓認為，結果反映社區對K亞分支病毒株的免疫屏障不足，強調中和抗體滴度愈高，感染風險愈低。



盡快接種疫苗 杜啟泓憂慮，未來數月聚會增加，如果抗體水平持續處於偏低狀態，或會增加感染機會。一般抗體水平會隨著感染人數增加而有所提升，惟K亞分支流行一段時間後，抗體水平亦未有上升。港大醫學院臨床醫學學院內科學系講座教授及傳染病科主管孔繁毅強調，三價疫苗不止針對H3，亦涵蓋H1及乙型流感病毒，市民應盡快接種流感疫苗，以減低感染或感染後變成重症的風險。

現時長者及幼童的接種率均已過半，但成人接種率仍然偏低，若整體接種率達七成或以上，則可穩定社區免疫屏障，減低傳染性及感染力。孔繁毅稱，一項英國研究顯示，接種疫苗有效預防市民因感染流感而到急症室求診或入院，對兒童及青少年的有效率介乎72%至75%，對成人的有效率則為 32%至39%；建議兒童及青少年接種噴鼻式疫苗效果更顯著，而50歲或以上的長者則建議以針劑接種，可產生更多抗體及增加強免疫力。 有症狀應盡快求醫 孔繁毅續指，如市民出現任何發燒或呼吸道症狀，應自行做快速抗原測試，若感染病毒，務必盡快求醫，並在症狀出現後48小時內服食抗病毒藥物，以減低病情惡化的風險。

至於已離港但未接種流感疫苗之市民，應在外遊時加強衛生，包括勤洗手、乘坐公共交通工具時戴口罩，如出現症狀就應及早求醫。