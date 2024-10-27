多發性骨髓瘤治療再進化！「四合一療法」降低復發率、延長存活

一聽到多發性骨髓瘤，不少人誤以為是長在骨頭的腫瘤，但其實它是一種骨髓內漿細胞惡性變化的腫瘤，屬於血液腫瘤的一種。幾乎所有多發性骨髓瘤病人都會復發，且隨著每次復發，間隔縮短、腫瘤負荷增加，疾病惡化與死亡風險也會攀升。所幸，現今多發性骨髓瘤用藥也有相當大的突破性進展，為這個被視為難以治療的疾病帶來更多希望，達到延緩復發並增加存活時間的目標。

多發性骨髓瘤好發於年長者 常以「 CRAB 」四大症狀表現 臺北榮民總醫院內科部血液科主治醫生蔡淳光醫生指出，多發性骨髓瘤發病從50歲後慢慢跟著年齡上升，平均確診年齡為70歲左右，屬於一種老年人疾病。臨床上，會將其典型4大症狀合起來稱作CRAB(蟹)，C代表高血鈣(Hypercalcemia)、R代表腎功能變差(Renal failure)、A代表貧血(Anemia)、B代表骨頭病灶(Bone lesions)。 其中貧血是最常見的症狀，若出現頭暈、全身無力就要有所警覺。值得注意的是，多發性骨髓瘤可能侵犯到骨頭，造成骨骼破壞，所以不少人是在骨折就醫才發現罹病。

多發性骨髓瘤無法根治、易復發 首次治療非常重要 多發性骨髓瘤沒有辦法根治，且復發性高，每次有效治療的時間會遞減，因此，自體造血幹細胞移植是當前較理想的治療策略！不過，並非每個人都能如此幸運符合移植條件，蔡淳光醫生說，若一開始診斷太晚或未能及時用藥，當器官已受損、腎功能已經變差，就很容易發生感染，使後續的治療變得更加棘手。此外，治療藥物所產生的各種副作用，也是骨髓瘤治療中隨時都要注意的，成為治療多發性骨髓瘤的一大挑戰！ 因此，「首次」治療非常重要，醫生會根據病人的年紀與身體健康狀況，從而選擇合適的治療方式，以降低併發症如感染、神經病變等，達到疾病穩定控制、延緩復發、提升存活率之目標。

多發性骨髓瘤現行治療 4 大方式 組合療法為治療主流 以往化療藥物是多發性骨髓瘤的第一線選擇，但因為罹病者多為老年人，考量病人的年紀及身體耐受性，治療常有所限制，使整體的治療成效不佳。但是，隨著精準醫療時代來臨，多發性骨髓瘤的治療選擇更多元，包括蛋白酶體抑制劑、免疫調節藥物、類固醇、單株抗體等四大類，都是常見的治療手段，無論是治療疾病本身，或者預防併發症都有相當大幅度的進步，病人的存活率也有所改善。 蔡淳光醫生表示，在接受骨髓移植前，會使用蛋白酶抑制劑、免疫調節藥物以及類固醇，搭配組合成「三合一療法」作為誘導治療，減少癌細胞數量，提升病人移植機會與成功率。但若病人具有高風險復發因子，疾病穩定期就會縮短，治療難度也會跟著提高，此時就需採更積極、更有深度的治療方式。 四合一加強治療深度 根據數據顯示，光是一線治療到二線治療間，約有二到三成病友死亡而無法接受到下一線治療。蔡淳光提及，相較於三合一療法，目前國際治療趨勢可於第一線治療加上單株抗體，採用「四合一療法」，期能讓病人獲得更深度治療，延緩復發，拉長存活年數。

出現疑似症狀盡早就醫 遵從醫囑有效控制 蔡淳光醫生也分享早期診斷及積極治療的重要。門診間一名50歲男性患者，因背痛、貧血、骨頭痛就醫，進一步檢查發現罹患多發性骨髓瘤，在接受「三合一療法」的積極治療後，身體狀況進步，之後順利進行自體幹細胞移植，目前疾病狀況穩定，已返回工作崗位並於門診定期追蹤。現今隨著治療的進步，部分患者若能在確診的第一時間就加入單株抗體使用，以四合一療法加強治療深度，在早期能清除大部分骨髓腫瘤，達到有效控制疾病的目的，提前為後續骨髓移植做好準備。 蔡淳光醫生提醒，多發性骨髓瘤症狀不具特異性，很容易輕忽，通常發現大多已經錯過治療黃金時間，使治療過程較為艱辛且預後效果不盡理想，所以早期發現是最重要的關鍵。因此，若有高血鈣、貧血、骨頭痛、腎功能變差等症狀出現，建議應及早就診確認病因，以提高治療效果。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】