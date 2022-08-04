多發性骨髓瘤發病率上升 高收入國家升幅最大

多發性骨髓瘤在港是第三常見的血癌，據醫管局數字，2019年有320宗新症，較10年前增加近四成。中大醫學院與環太平洋大學協會合作的調查發現，高收入國家或地區的多發性骨髓瘤發病率普遍較高，研究詳情已刊於醫學期刊《刺針—血液病學》。

多發性骨髓瘤是甚麼？

多發性骨髓瘤是血癌的一種，因體內漿細胞異常增生所致，常見於骨髓外的硬骨上，而全散至全身各處骨頭，故稱為「多發性」。患者常因溶骨性病變導致胸背痛、因貧血引致氣喘疲勞，以及免疫力下降而發燒。本港患者大多為65歲以上，男性患者較多。