多發性骨髓瘤 適當用藥16周控制病情

「多發性骨髓瘤」(骨髓瘤)是血癌的一種，是因負責製造抗體的漿細胞發生病變而形成。血液及血液腫瘤科專科醫生區永仁表示，形成骨髓瘤是一個漫長的過程，由第一個漿細胞變壞成為癌細胞到出現症狀，一般最少5年以上，甚至長達十多二十年，期間如有做體檢驗血並留意報告細節，有機會及早發現，大部分個案用藥16周可全面控制病情。 區永仁指出，多發性骨髓瘤主要有4大病徵和3大檢查方法。「先講病徵，第一是由於骨髓瘤在骨髓內生長，日漸長大便會霸佔正常骨髓的位置，以致正常的紅血球、白血球製造量減少，形成貧血。第二是骨髓瘤會蠶食骨質，令血液內的鈣含量上升，骨骼變得脆弱易斷裂。第三是漿細胞變成癌細胞後它仍會製造抗體，但只會造出一些無用的單克隆蛋白，還會引起腎衰竭。第四是骨溶性病變，即當病情趨向嚴重，癌細胞侵蝕骨頭導致骨折、骨頭內空隙變多變大並引發骨痛。」

3大檢查方法 至於3大檢查方法，主要是針對以上病徵，包括：

1. 抽骨髓檢查有否骨髓瘤細胞；

2. 血液檢查有否單克隆蛋白；

3. 照X光看看有沒有出現骨裂及骨質變得脆弱的情況。 「以上方法可檢測骨髓瘤，以及判斷骨髓瘤接受治療後的情況，」區永仁表示，「當然檢查方法本身在近年也有大幅進展，例如過往以電腦掃描檢查，現在可以用正電子掃描來檢測骨裂出現的時間，作出更準確判斷。」 無惡化存活期大提升 治療方面，近年有新藥出現，屬於抗體藥物，專門針對漿細胞表面的CD 38抗原。「這種抗原是漿細胞獨有，新抗體藥可以黏附到CD 38上，吸引身體負責殺滅癌細胞的抗體前往，把骨髓瘤細胞清除。」區永仁說。 因此，現時多發性骨髓瘤的一線治療，主要是兩種標靶藥+一種CD 38抗體藥物，在病情早期開始治療的話，大部分病人的無惡化存活期可提升至10年，而用藥16星期後可見病情全面受控。

身體狀態如常 區永仁分享以下個案：一位近70歲的病人，每星期踢足球，健康一直良好。忽然發覺腳腫，檢查後證實貧血，且球蛋白水平不正常。「這位病人的血色素和球蛋白水平和正常只有輕微偏差，但抽骨髓後發現當中已有四成多細胞屬於癌細胞。慶幸病情仍屬早期，骨質未受嚴重影響，腎臟也未有病徵，即時開始接受『2標靶+1抗體』藥物治療；16星期後檢測，骨髓內已見不到癌細胞，DNA檢查在十萬粒細胞中也沒發現一粒癌細胞！現時維持每一至兩星期一粒口服藥物，3至4個月覆診一次，生活大致如常，波也可以照踢，自稱覺得狀態仲好好㖭！」 對比體檢報告 區永仁提醒，「不少人每年接受體檢驗血，建議大家和之前一兩年的體檢報告對比，若最近兩三年血色素持續下降，即使仍在正常水平，其實已是一個警號，值得諮詢醫生是否需要跟進。同樣道理，若球蛋白在兩三年間逐步上升，也可能是一個警號，因為新增的球蛋白有可能是由骨髓瘤細胞分泌出來。若身體同時有其他徵狀，例如周身骨痛、異常疲倦等，就更需要注意了。」