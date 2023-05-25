多管齊下 紓緩乾眼症

你會覺得眼睛經常感到乾澀，有異物感嗎？如果答案為「是」的話，便可能患上乾眼症。若不加理會，持續忽視眼睛的情況，乾眼症可引致角膜損傷，繼而影響視力。
不少人上班長時間對住電腦，下班之後繼續玩手機，加上佩戴隱形眼鏡，都會增加患上乾眼症的風險。眼科專科醫生廖智恒續指，「年齡增長、瞼板腺功能障礙症、接受過眼球屈光矯形手術、環境如天氣乾燥、患有一些內科疾病、使用藥物，如某些抗抑鬱藥、血壓藥、荷爾蒙補充劑或異維A酸等，都會較易引起乾眼症。」事實上，研究發現25%到眼科求診的病人，都有乾眼的情況。
分兩類型
乾眼症可大致分為兩大類：1. 淚液的水液層分泌不足(aqueous deficient)；2. 淚液過度蒸發(evaporative)。廖智恒解釋，「前者是淚液分泌不足，引致眼乾；後者是瞼板腺出現問題，影響到瞼脂而直接使淚液過度蒸發。」八成患有乾眼症的人士有瞼板腺功能障礙症。患有乾眼症的眼睛會出現眼紅、乾澀、疲倦等徵狀，嚴重者甚至有灼熱感、異物感。「若沒有積極治療，可致視力短暫模糊，嚴重者或令角膜潰瘍甚至穿孔，大大影響視力。鼓勵患者眼睛有不適的話，應及早找眼科醫生檢查。」
多方面評估
眼科醫生會用不同方法為患者檢查，首先查問病歷，找出相關風險因素；也可填寫眼乾問卷作出評估。另外，透過試紙測試淚液量，又或利用裂隙燈檢查淚膜破裂所需的時間等，都有助確診。醫生會因應乾眼症情況作合適治療，基本有眼瞼清潔和熱敷，以及使用人工淚液眼藥水。廖智恒表示，人工淚液補充流失或者分泌不足的淚水，「如使用頻密，宜選擇不含防腐劑的人工淚液。」
儀器治療改善病情
此外，熱量脈動系統及優化脈衝光都是針對瞼板腺功能障礙症引致的乾眼症，前者利用熱敷的方法，溶解阻塞瞼板腺的油脂，再以按摩方式將油脂排出；優化脈衝光就以彩光製造熱能，疏通阻塞了的瞼板腺，讓瞼脂分泌回復正常，減少淚水蒸發。而最新引入本港有自身淚液促進儀，為非入侵性治療，透過特定的振頻去刺激外鼻神經線，促進自身淚液分泌。臨床驗證有效紓緩眼乾，或有助減少依賴眼藥水。
調整生活習慣
乾眼症是一種慢性疾病，要改善也不是一朝一夕。廖智恒認為，「首先要找出背後病因，多方面去治療減輕眼乾情況，正如有一些患者是混合型乾眼症，便可能要同時使用幾種治療方法；若原因是藥物影響，就嘗試與處方藥物的醫生商討轉藥甚至停藥等。患者亦要一同努力，調整生活習慣以減低嚴重程度，例如辦公室乾燥，可考慮使用加濕器；也有患者會從三文魚、吞拿魚或補充劑攝取奧米加3脂肪酸，研究亦指有助改善乾眼症狀。」