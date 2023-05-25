多管齊下 紓緩乾眼症

你會覺得眼睛經常感到乾澀，有異物感嗎？如果答案為「是」的話，便可能患上乾眼症。若不加理會，持續忽視眼睛的情況，乾眼症可引致角膜損傷，繼而影響視力。 不少人上班長時間對住電腦，下班之後繼續玩手機，加上佩戴隱形眼鏡，都會增加患上乾眼症的風險。眼科專科醫生廖智恒續指，「年齡增長、瞼板腺功能障礙症、接受過眼球屈光矯形手術、環境如天氣乾燥、患有一些內科疾病、使用藥物，如某些抗抑鬱藥、血壓藥、荷爾蒙補充劑或異維A酸等，都會較易引起乾眼症。」事實上，研究發現25%到眼科求診的病人，都有乾眼的情況。

分兩類型 乾眼症可大致分為兩大類：1. 淚液的水液層分泌不足(aqueous deficient)；2. 淚液過度蒸發(evaporative)。廖智恒解釋，「前者是淚液分泌不足，引致眼乾；後者是瞼板腺出現問題，影響到瞼脂而直接使淚液過度蒸發。」八成患有乾眼症的人士有瞼板腺功能障礙症。患有乾眼症的眼睛會出現眼紅、乾澀、疲倦等徵狀，嚴重者甚至有灼熱感、異物感。「若沒有積極治療，可致視力短暫模糊，嚴重者或令角膜潰瘍甚至穿孔，大大影響視力。鼓勵患者眼睛有不適的話，應及早找眼科醫生檢查。」 多方面評估 眼科醫生會用不同方法為患者檢查，首先查問病歷，找出相關風險因素；也可填寫眼乾問卷作出評估。另外，透過試紙測試淚液量，又或利用裂隙燈檢查淚膜破裂所需的時間等，都有助確診。醫生會因應乾眼症情況作合適治療，基本有眼瞼清潔和熱敷，以及使用人工淚液眼藥水。廖智恒表示，人工淚液補充流失或者分泌不足的淚水，「如使用頻密，宜選擇不含防腐劑的人工淚液。」