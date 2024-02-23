夜尿問題好困擾？醫生教您正確治療與用藥觀念

夜尿的成因多，找出原因對症下藥

戴定恩指出，如果在睡著後因想如廁而醒來排尿，就算是夜尿。常見夜尿的成因有三種：一是尿路相關問題。二是心臟衰竭造成水分滯留，平躺時水分回流使腎臟製造尿量增加。三是睡眠窒息症刺激身體分泌心房利鈉肽，增加尿量。治療時，必須先判斷引起夜尿的原因，並針對該原因治療，才能有效改善。

尿路相關問題引起的夜尿，常見原因為男性前列腺肥大、膀胱過度活躍症、夜間多尿等。前列腺肥大會使尿路阻塞、排尿不順或引起膀胱敏感，進而導致夜尿；膀胱過度活躍是指膀胱的過度敏感，由於人平躺休息時，環境周遭造成的刺激感受較弱，反而更容易察覺膀胱的感受，使尿意更強烈。夜間多尿則是因老化造成生理時鐘變化，使腎臟在夜裡製造較多尿液，若夜間尿量達到全日的三分之一，即是夜間多尿。

因為前列腺肥大，導致膀胱過度敏感的夜尿問題，可用甲型交感神經阻斷劑(α-blocker)藥品例如tamsulosin等，幫助放鬆前列腺、使尿道擴張，讓小便排尿順暢、減輕膀胱敏感度。這類藥品常見副作用為姿勢性低血壓，在身體姿勢變化、移動時需特別留意，也可能導致逆行性射精，患者性行為時有射精感但精液逆流至膀胱中未能排出，但此現象不會造成身體傷害，反而表示治療效果良好。