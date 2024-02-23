夜尿問題好困擾？醫生教您正確治療與用藥觀念

每晚睡覺時總得起床尿尿？這麼困擾的問題，您該尋求醫生幫助！台灣食品藥物管理署邀請泌尿科戴定恩醫師生，談談夜尿的成因與常見治療藥品。
夜尿的成因多，找出原因對症下藥
戴定恩指出，如果在睡著後因想如廁而醒來排尿，就算是夜尿。常見夜尿的成因有三種：一是尿路相關問題。二是心臟衰竭造成水分滯留，平躺時水分回流使腎臟製造尿量增加。三是睡眠窒息症刺激身體分泌心房利鈉肽，增加尿量。治療時，必須先判斷引起夜尿的原因，並針對該原因治療，才能有效改善。
尿路相關問題引起的夜尿，常見原因為男性前列腺肥大、膀胱過度活躍症、夜間多尿等。前列腺肥大會使尿路阻塞、排尿不順或引起膀胱敏感，進而導致夜尿；膀胱過度活躍是指膀胱的過度敏感，由於人平躺休息時，環境周遭造成的刺激感受較弱，反而更容易察覺膀胱的感受，使尿意更強烈。夜間多尿則是因老化造成生理時鐘變化，使腎臟在夜裡製造較多尿液，若夜間尿量達到全日的三分之一，即是夜間多尿。
因為前列腺肥大，導致膀胱過度敏感的夜尿問題，可用甲型交感神經阻斷劑(α-blocker)藥品例如tamsulosin等，幫助放鬆前列腺、使尿道擴張，讓小便排尿順暢、減輕膀胱敏感度。這類藥品常見副作用為姿勢性低血壓，在身體姿勢變化、移動時需特別留意，也可能導致逆行性射精，患者性行為時有射精感但精液逆流至膀胱中未能排出，但此現象不會造成身體傷害，反而表示治療效果良好。
注意用藥副作用，先與醫生溝通自身狀況
膀胱過度活躍症在治療時，會使用膀胱放鬆藥物，包含β3腎上腺素受體作用劑(β-3 agonist)藥品，例如：mirabegron或使用抗乙醯膽鹼藥物(anti-muscarinic drugs)。抗乙醯膽鹼藥物常見副作用為口乾、眼乾、腸胃蠕動變慢導致脹氣等，需留意可能導致眼壓上升，造成青光眼惡化、或影響失智症患者病況。
至於夜間多尿問題，可使用抗利尿激素治療。戴定恩表示，抗利尿激素的使用需特別小心，因其會減少水分排出，若有水腫問題會因而加劇，並可能導致血液鈉離子低下，進而引起神智不清或意識混亂等神經學症狀，十分危險。在使用抗利尿激素藥品時，醫生會先確定病人體內鈉離子含量，或請患者配合補充鹽分，並且不得用於心衰竭病人。食藥署提醒，面對夜尿問題，應尋求專業醫生治療，不僅能讓您一夜好眠，更能讓身體早日恢復健康。
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