夜尿頻頻「治療好轉仍檢出癌」 創新放射治療清除癌細胞

68歲林先生長期患有高血壓與前列腺肥大，過去一年夜尿多達4至5次，去年5月前列腺特異抗原(Prostate-Specific Antigen，PSA)指數上升至20，儘管在同年12月降至11，但考慮到可能存在前列腺癌的風險，建議林先生接受進一步活組織檢查，結果他的左側前列腺檢出腺癌，格里森分數為T3aN0M0，整體分期為IIIc期，屬於高風險族群。

前列腺癌發病率位居男性癌症第三 早期發現有利於治療 前列腺癌在香港男性十大癌症中的發病率位居第三，其診斷主要依賴肛門指診(Digital Rectal Exam，DRE)與前列腺特異抗原檢測。亞東醫院泌尿外科鍾旭東主任指出，如果肛門指診發現異常硬塊或前列腺特異抗原值過高，醫生通常會建議進一步進行前列腺活檢，以早期發現癌症，安排後續治療規劃。

立體定位放射治療精確定位 副作用低、疾病控制率高 亞東醫院放射腫瘤科主任謝忱希醫生指出，傳統癌症治療方法往往伴隨高風險及嚴重副作用，然而，現今放射治療技術不斷創新，已成為各類癌症治療中的關鍵手段。 謝忱希主任說明，立體定位放射治療透過影像導引技術，能夠精確定位腫瘤，並運用多角度的放射線束集中劑量，在短時間內有效摧毀腫瘤細胞，同時最大限度地保護周圍健康組織，降低治療過程中的副作用。與傳統前列腺癌治療需要進行39次照射相比，立體定位放射治療僅需5次即可達到相同效果。國際知名臨床試驗PACE-B的研究結果也說明，針對前列腺癌患者，接受SBRT治療的5年疾病控制率可高達96%，成效相當優異。

醫療科技大躍進 勇於面對癌症治療 亞東醫院林子玉副院長呼籲，不要因為對癌症或治療的恐懼而延遲治療。他強調，現代醫療科技已大幅進步，像立體定位放射治療這樣的先進治療技術不僅有效，且副作用相對較少，治療過程簡單、療程時間短，能夠幫助患者迅速恢復正常生活。只要患者勇敢面對疾病，與醫療團隊積極配合，早期接受適當的治療可以大幅提高治療成功率，並提升長期生活品質。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】