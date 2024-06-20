夜晚不再翻來覆去！營養師推薦十個良好的助眠習慣！

現今生活步調忙碌，加上壓力纏身、作息飲食不定時，失眠問題成為現代人普遍面臨的困擾之一。營養師黃品瑄日前分享自己在工作與家庭忙碌之際，挑戰失眠經驗與改善睡眠品質的方法。

營養師黃品瑄表示，身兼品牌創立者與母親的身份，她需要處理公司的事務，同時照顧小孩。儘管她白天忙碌，夜晚就寢時卻常常難以入睡。營養師黃品瑄指出，長期失眠不僅影響日常生活，還可能導致內分泌失調、腸胃問題、心腦血管等疾病，甚至會增加肥胖和失智症的風險。

當心各種疾病找上門

忙碌生活下的失眠挑戰

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長期失眠不僅影響日常生活，還可能導致內分泌失調、腸胃問題、心腦血管等疾病，甚至會增加肥胖和失智症的風險。

改善睡眠從日常開始 健康飲食助你好眠

為了幫助大家擁有良好的睡眠品質，以下四點是營養師黃品瑄建議在生活中可以進行的日常改善：

保持規律運動：幫助釋放壓力，從而改善睡眠品質。 多從事戶外活動：曬太陽可以調節生理時鐘，穩定褪黑激素的分泌。 避免在睡前吃太飽：減少腸胃負擔與消化不良，提升入睡速度和睡眠品質。 避免在睡前攝取咖啡因或酒精：避免刺激中樞神經系統，代謝後產生興奮作用。

除此之外，營養師黃品瑄也在飲食方面提供六種有助於改善睡眠的食物：

堅果：如核桃、杏仁、開心果，富含 Omega-3 脂肪酸、色胺酸、褪黑激素，以及鎂和鋅等礦物質，有助於放鬆神經，幫助睡眠。 香蕉：含有豐富的鉀和鎂，有助於肌肉放鬆，另外其中色胺酸的成分，則可以幫助穩定情緒。 奇異果：富含抗氧化劑和血清素，幫助改善睡眠品質。 魚類：像是富含較多脂肪的鮭魚、鯖魚、鮪魚，皆含有 Omega-3 脂肪酸與維生素 D ，有助於調節睡眠荷爾蒙。 全穀類：為優質碳水化合物，含有褪黑激素與鋅的元素，有助於穩定血糖。 熱牛奶：含有豐富的鈣、維生素 B2 及色胺酸。其中色胺酸會先生成血清素，幫助安定放鬆，進一步生成褪黑激素，幫助入睡。

營養師黃品瑄鼓勵大家在日常生活中逐步實踐這些方法，以良好的生活習慣搭配健康均衡的飲食，幫助更多人改善睡眠問題，獲得高品質的休息，享受一覺好眠的幸福。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】