夠頂肚助減肥 5種最有飽感食物 助長期控制飲食

減肥失敗往往在於飢餓，有時即使吃了不少，卻依然感到餓，所以揀選一些可以頂肚「襟飽」的食物對控制體重有很大幫助。今次就介紹5種最有飽足感的食物，包括水煮薯仔、魚類、燕麥、豆類、蘋果等，或許是你成功的好幫手。

不容易再進食

要進行飲食控制，食物的飽感值很重要，飽感值高的食物，吃下肚後可以撐得更久，不容易再進食。飽感值與熱量未必有直接關係，反而與體積、纖維、蛋白質、水分含量相關。過去研究顯示，以白麵包為100飽感值為例，以下5種是最有飽感的食物：

1. 水煮薯仔：水煮薯仔的飽感值高達300，原因不是澱粉多，而是水分多、體積大，胃部擴張感很強，而且重點是水煮薯仔，不是炸薯仔。

2. 魚類：鱈魚、白肉魚等魚類的飽感值約為200。高蛋白、低脂肪，對抑制食慾特別有效，也有助維持肌肉量。