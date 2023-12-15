夢遊或發開口夢原因係異睡症？如何解決？或是神經系統出問題！

相信不少人都試過發開口夢，就算沒有發過，應該也聽過別人說夢話，發開口夢（somniloquy）與夢遊（sleepwalking）、夜驚一樣，都屬於異睡症（Parasomnia），兒童約有25%，而成年人則約有1%人患病。

壓力大或是原因

壓力及情緒都可能會導致開口夢，如睡前過度使用電子產品及攝取太多咖啡因，都可能會刺激神經系統，令人於睡覺時說夢話。我們的睡眠可以分為深層睡眠及淺層睡眠，發夢時一般都處於淺睡階段，由於抑制作用未擴散到所有大腦皮層，因此語言中樞仍有活動能力，就會發生說夢話的情況。

不過大部分發開口夢的人，醒來後可能只會記得夢境的內容，對於自己說過的夢話則完全沒有印象。