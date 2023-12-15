夢遊或發開口夢原因係異睡症？如何解決？或是神經系統出問題！

相信不少人都試過發開口夢，就算沒有發過，應該也聽過別人說夢話，發開口夢（somniloquy）與夢遊（sleepwalking）、夜驚一樣，都屬於異睡症（Parasomnia），兒童約有25%，而成年人則約有1%人患病。
壓力大或是原因
壓力及情緒都可能會導致開口夢，如睡前過度使用電子產品及攝取太多咖啡因，都可能會刺激神經系統，令人於睡覺時說夢話。我們的睡眠可以分為深層睡眠及淺層睡眠，發夢時一般都處於淺睡階段，由於抑制作用未擴散到所有大腦皮層，因此語言中樞仍有活動能力，就會發生說夢話的情況。
不過大部分發開口夢的人，醒來後可能只會記得夢境的內容，對於自己說過的夢話則完全沒有印象。
不需特別處理
異睡症如果嚴重影響日常生活，例如出現白天嗜睡、精神不佳、記憶力減退、反應遲緩等狀況，就需要求醫，但如果只是間中出現，就不需要特別處理或進行治療。
但要注意，如果長者出現有關情況，可能與柏金遜症或神經系統出現問題有關，建議應盡早求醫。
以溫和語氣引導安撫
如果見到枕邊人出現異睡症，例如夢遊、夜驚及開口夢等，亦不需要將對方叫醒，有醫生建議，如果對方未有出現危險行為，只需用溫和的語氣引導及安撫他回到正常的睡眠狀態就可以。