熱門搜尋:
工展會2023 天氣 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-12-15 17:45:38

夢遊或發開口夢原因係異睡症？如何解決？或是神經系統出問題！

分享：
夢遊或發開口夢原因係異睡症？（am730製圖）

夢遊或發開口夢原因係異睡症？（am730製圖）

相信不少人都試過發開口夢，就算沒有發過，應該也聽過別人說夢話，發開口夢（somniloquy）與夢遊（sleepwalking）、夜驚一樣，都屬於異睡症（Parasomnia），兒童約有25%，而成年人則約有1%人患病。

開口夢

壓力及情緒都可能會導致開口夢。

壓力大或是原因

壓力及情緒都可能會導致開口夢，如睡前過度使用電子產品及攝取太多咖啡因，都可能會刺激神經系統，令人於睡覺時說夢話。我們的睡眠可以分為深層睡眠及淺層睡眠，發夢時一般都處於淺睡階段，由於抑制作用未擴散到所有大腦皮層，因此語言中樞仍有活動能力，就會發生說夢話的情況。

不過大部分發開口夢的人，醒來後可能只會記得夢境的內容，對於自己說過的夢話則完全沒有印象。

夢遊怎麼處理？（am730製圖） 夢遊怎麼處理？（am730製圖） 夢遊怎麼處理？（am730製圖） 夢遊怎麼處理？（am730製圖） 夢遊怎麼處理？（am730製圖） 夢遊怎麼處理？（am730製圖）

不需特別處理

異睡症如果嚴重影響日常生活，例如出現白天嗜睡、精神不佳、記憶力減退、反應遲緩等狀況，就需要求醫，但如果只是間中出現，就不需要特別處理或進行治療。

但要注意，如果長者出現有關情況，可能與柏金遜症或神經系統出現問題有關，建議應盡早求醫。

開口夢

當枕邊人出現異睡症時，可用溫和語氣引導及安撫他回到正常的睡眠狀態。

以溫和語氣引導安撫

如果見到枕邊人出現異睡症，例如夢遊、夜驚及開口夢等，亦不需要將對方叫醒，有醫生建議，如果對方未有出現危險行為，只需用溫和的語氣引導及安撫他回到正常的睡眠狀態就可以。

Ad Block
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受