大便有血是癌症還是痔瘡？醫生教如何分辨 出現4症狀須求醫

大便有血就一定是患上癌症？有醫生指當出現血便時，除了可能與癌症有關，亦可能只是痔瘡。醫生教大家如何區分兩者差異，並列出有4大症狀，有可能是癌症的警號。

大便有血伴隨4症狀須求醫

大腸直腸肛門外科黃郁純醫生在其facebook專頁上分享指，有時，血便可能被誤認為只是痔瘡，但這樣的誤解可能會錯過直腸癌的早期警號。

表面上，痔瘡與直腸癌的出血特徵有些相似，但其實存在明顯的差異。黃醫生提醒，如果發現血便有以下異常情況時，必須及時檢查：

出血顏色變深。 大便中夾帶黏液。 體重莫名減輕。 大便變細或排便習慣改變。

雖然痔瘡與直腸癌都有出血特徵，但其實出血顏色和位置亦有異：

痔瘡

出血顏色：通常為鮮紅色。

出血位置：附著在排便表面或紙巾上。

直腸癌