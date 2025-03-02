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健康
2025-03-02 15:30:00

大便有血是癌症還是痔瘡？醫生教如何分辨 出現4症狀須求醫

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大便有血是癌症還是痔瘡？醫生教如何分辨 出現4症狀須求醫

大便有血是癌症還是痔瘡？醫生教如何分辨 出現4症狀須求醫

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大便有血就一定是患上癌症？有醫生指當出現血便時，除了可能與癌症有關，亦可能只是痔瘡。醫生教大家如何區分兩者差異，並列出有4大症狀，有可能是癌症的警號。

大便有血伴隨4症狀須求醫

大腸直腸肛門外科黃郁純醫生在其facebook專頁上分享指，有時，血便可能被誤認為只是痔瘡，但這樣的誤解可能會錯過直腸癌的早期警號。

表面上，痔瘡與直腸癌的出血特徵有些相似，但其實存在明顯的差異。黃醫生提醒，如果發現血便有以下異常情況時，必須及時檢查：

  1. 出血顏色變深。
  2. 大便中夾帶黏液。
  3. 體重莫名減輕。
  4. 大便變細或排便習慣改變。

雖然痔瘡與直腸癌都有出血特徵，但其實出血顏色和位置亦有異：

痔瘡

  • 出血顏色：通常為鮮紅色。
  • 出血位置：附著在排便表面或紙巾上。

直腸癌

  • 出血顏色：暗紅色或帶黏液的糞便。
  • 出血位置：糞便內部，需結合其他症狀判斷。
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3大症狀恐患直腸癌

黃醫生指，亦需特別注意的直腸癌警號。若有以下症狀，可能是直腸癌的表現，應盡早檢查。

  • 不明原因的體重減輕
  • 大便變細或排便習慣改變
  • 持續腹痛或排便不淨感

3大方法準確檢測

如果想進一步進行準確檢測是否患上直腸癌，可以透過以下3種方法檢查：

1. 糞便潛血檢查

  • 初步篩檢腸道出血，若呈陽性，需進一步檢查。

2. 腸鏡檢查

  • 直接檢查腸道並執行活檢，若確診再進一步處理。

3. 影像檢查

  • 確認腫瘤範圍及轉移情況，例如電腦斷層(CT)或磁振造影(MRI)。

黃醫生提醒，不要讓害羞成為檢查健康的阻力。定期進行檢查可以預防癌症，確保腸道健康。

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