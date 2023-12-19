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健康
2023-12-19 04:29:54
日報

大力刷牙 小心牙肉萎縮

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大力刷牙 小心牙肉萎縮

大力刷牙 小心牙肉萎縮

牙肉萎縮雖然不算是病，但卻使很多人感到困擾。原來其中一個原因是刷牙太用力，可惜的是，一旦牙肉出現萎縮，並不會回復及再生。故大家應該學好正確刷牙方法，同時保持口腔衛生，有需要矯齒的話找牙醫跟進，便可預防牙肉萎縮問題。

牙周治療科專科醫生陳溢謙表示，牙肉萎縮一般人最易忽略的原因，就是刷牙過分用力，導致牙肉損傷，繼而萎縮。「雖然大家都知道要刷牙，但對口腔清潔認知卻不足，忽略牙縫和牙齒內側面的清潔，而牙齒外側面則大力刷。牙齒外側面雖然很乾淨，但往往刷蝕牙腳、牙肉萎縮。建議不要使用刷毛太硬的牙刷，並以兩顆牙齒為一組清潔；使用電動牙刷的話，也可透過顯示燈得知自己刷牙力度是否過大。」

牙周治療科專科醫生 陳溢謙

陳溢謙指牙肉萎縮原因主要是大力刷牙、牙周病及牙齒移出牙骨。

牙周病可致萎縮

牙周病也會令牙肉萎縮。當患上牙周病，牙菌膜會積聚到牙肉邊緣，尤其在後牙的牙縫。長時間累積下，會導致牙肉、牙骨發炎，最終出現溶解(萎縮)現象——牙骨下陷時，牙肉失去了承托，進而萎縮。陳溢謙續指，「早期牙周病的牙肉紅腫，會隱藏牙骨萎縮的事實。隨牙骨萎縮變得嚴重，即使牙肉腫起後的體積也明顯減少，病人可能才察覺問題。」牙周病的治療從清理細菌著手，有些細菌會藏在牙肉裡面(牙周袋)，需使用麻醉藥深層清潔所有牙周袋位置。孕婦，吸煙人士或糖尿病患者屬牙周病高危族。

牙齒移出牙骨

正常情況下，牙齒在牙槽骨裡面形成，前後左右也有骨頭承托，外面再鋪上牙肉保護。萬一牙齒移出牙骨，牙肉失去承托，就有機會導致萎縮。陳溢謙解釋，「當牙齒不整齊，又或患者使用坊間矯齒商品的電腦排位，只顧排齊牙齒，卻沒留意骨頭位置等，都有可能造成牙齒被推出牙骨，隨後牙肉萎縮的情況。」有時候牙齒不夠位長出來，被推出牙槽骨，醫生會考慮替病人拔掉一些小臼齒，讓牙齒重新排列在骨頭裡面；而矯齒前須找醫生檢查，及跟進箍牙過程。

或須手術處理

牙肉萎縮是不會回復及再生的。陳溢謙稱，「若牙肉損蝕位置只在牙齒的中間，而兩側牙縫位置比較少受到影響的話，可透過手術修補牙腳損蝕，通常會在上顎拿一些肉去移植。惟大部分情況下，牙肉萎縮及牙骨萎縮都無法根治，只能停止惡化。亦有部分個案只有手術方可改善牙肉萎縮情況。」但如果是水平骨喪失(horizontal bone loss)的話，即使手術都很難把骨補回。

刷牙

刷牙毋須大力，否則容易傷及牙肉和琺瑯質，還要留意牙縫和內側面。

重視牙縫清潔

陳溢謙認為，預防牙肉萎縮，首要是有效清潔牙齒，尤其牙齦及牙縫。「牙線、牙縫刷、牙線棒都是清潔牙縫的工具，而選擇合適的大小十分重要。如果牙縫太大，使用牙線未必有效，建議使用牙縫刷，更能有效清潔。另一方面，牙膏的氟素不可或缺，氟素可以鞏固牙齒，防止蛀牙。而無論使用抗敏，還是強化牙肉的牙膏，也需要適當地刷牙及定期檢查牙齒，及早發現問題，以免令病情惡化。

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