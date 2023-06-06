大學生抑鬱比例高 4貼士與自己和解

年輕人由中學階段踏入大學生活，需要經歷學習環境和模式、人際和家庭關係、經濟等全方位轉變，較易引發如抑鬱焦慮等情緒病；本身個性內向、想法負面、有完美主義和有飲酒吸煙濫藥習慣更是高危一族。要有效治療抑鬱焦慮問題，服藥之外，還得解開患者心理和壓力困局。 精神科專科醫生陳君訥表示，早於二十多年前，有本地研究指15至24歲年輕人焦慮抑鬱的情況，在所有年齡組別中位列榜首。2018年一項本地問卷調查亦顯示，大學生出現中度或以上程度抑鬱徵狀以及焦慮徵狀的比率分別為27%和20%，與2015年本港一般精神病(意指抑鬱症及不同種類的焦慮症)患病率調查的13.3%結果相比，大學生情緒問題值得社會關注。

徵狀於年輕時期出現 事實上，不少精神病的徵狀早於年輕時期已出現，大學生的身份轉變，由學生過渡到成人，無形中增添了不少壓力，容易誘發情緒問題。以學習模式轉變為例，中學學習模式較被動，有明確考試範圍，著重操卷，追不上進度可補習；大學訓練的是主動性，要自己找解決方法，亦沒有補習輔助。 人際關係方面，尤其到外地升學的大學生，最初未認識到新朋友亦未熟習環境，易感到孤獨。即使在香港，升大學後面對全新環境、新的同學，而且課堂以大班講課為主，較難與同學熟絡。有些年輕人亦在大學階段初嘗戀愛滋味，未必夠成熟處理情侶之間問題。另外，有些同學要借政府資助攻讀大學，或要做兼職賺取生活費，都是前所未有的體驗。有些人甚至有機會接觸毒品和酒，均會增加出現情緒不穩的風險。 服藥有適應期 陳君訥指，情緒病患者服食抗抑鬱藥後，徵狀會有明顯改善，「服食抗抑鬱藥後出現嚴重副作用的風險很低，服藥首一星期，病人或出現緊張、焦慮不安或無胃口等未能適應的徵狀，但適應過後會慢慢改善。」事實上，抑鬱病本身帶給病人的困擾，比身體不適更大，因此積極治療才是走出抑鬱症的唯一出路。