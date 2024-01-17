大寒習俗係乜？當日未必最凍？進補養生秘訣一文看清

1月往往是香港最寒冷的日子，1月20日迎來冬天最後一個節氣「大寒」（英文︰Great Cold）。大寒乍聽之下應該最凍，事實也是如此嗎？大寒習俗是甚麼？冬天要進補，但即將迎來春天，進補方法有何轉變？大寒還有甚麼養生要訣要留意？現在就逐一講解。

大寒天氣寒冷嗎？

大寒是表現天氣寒冷程度的節氣，理論上這段時間最為寒冷，不過不少地區的氣溫反而比小寒略高，香港則兩者氣溫相約，大約於攝氏16度左右。另外，有俗語稱「大寒不寒，人馬不安」，意即如大寒不夠冷，未能凍死害蟲，到天回暖時人畜將受害蟲困擾。