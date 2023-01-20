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健康
2023-01-20 10:00:00

大寒2023｜大寒未必最凍？進補之外應該吃甚麼？一文看清大寒養生秘訣

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大寒2023｜大寒未必最凍？進補之外應該吃甚麼？一文看清大寒養生秘訣

大寒2023｜大寒未必最凍？進補之外應該吃甚麼？一文看清大寒養生秘訣

1月往往是香港最寒冷的日子，也迎來冬天最後一個節氣「大寒」。大寒乍聽之下應該最凍，事實也是如此嗎？冬天要進補，但即將迎來春天，進補方法有何轉變？還有甚麼養生要訣要留意？現在就逐一講解。

 

大寒天氣寒冷

大寒是表現天氣寒冷程度的節氣，理論上這段時間最為寒冷，不過不少地區的氣溫反而比小寒略高，香港則兩者氣溫相約，大約於攝氏16度左右。另外，有俗語稱「大寒不寒，人馬不安」，意即如大寒不夠冷，未能凍死害蟲，到天回暖時人畜將受害蟲困擾。

 

寒冷

小寒至大寒這段時間最寒冷。

進補有方

冬天是進補的時節，不過大寒過後，就應該順應季節變化，減少進補量，而且開始增添些少辛辣的食物，如紫蘇葉、薑、葱，其升散性質有助防禦風寒邪氣，並為春天做好準備。例如可以炮製當歸生薑羊肉湯，《金匱要略》亦有記載，羊肉性熱，可補中益氣，改善手腳冰冷、畏寒等。葱則不妨在不同菜式中加入，有殺菌解毒、通陽活血、發散風寒之效。

當歸生薑羊肉湯

當歸生薑羊肉湯有助保暖。

睡前浸腳

大寒日常養生與冬天養生原則分別不大，應繼續早睡晚起，要運動但不宜太過劇烈損耗津液，外出時亦要做特別做好保暖。而由於天氣最為寒冷，不妨在睡前用熱水浸腳，除了為腳部和身體保暖之外，亦可以保健防病，提升睡眠質素。浸腳一般以4050度暖水最為適合，浸至腳踝高度，時間上10分鐘便足夠。為防水溫變冷，可以邊浸邊加水。

浸腳

睡前浸腳有保暖、防病、提升睡眠質素之效。

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